Знову стеля: 10 кумедних ситуацій, які можуть статися лише з високими людьми

25 липня 2021 , 17:18
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Джерело:

Reddit

Повірте, не варто заздрити людям із високим зростом. Так, вони мають свої переваги. Але мінусів теж чимало: спитайте у когось високого, скільки разів він вдарявся об щось головою…

Світ високих людей повний небезпек та різних підводних каменів. Низькі стелі, дверні отвори, незручні крісла, маленькі столи та й навіть дзеркало – майже будь-яка річ може зробити прикру неприємність. Більше про життєві проблеми високих людей – у нашій добірці.

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Автор: Петро Синєокий