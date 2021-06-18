Ми підготували для вас приклади реалізації найбільш шалених ідей від справжніх сміливців. Цих людей було неможливо зупинити: вони зробили все, щоб дійти до кінця. Поїхали!
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Стільчики з моху. Цікаво було б на них посидіти
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Можливо, через 100 років всі матимуть такі зачіски
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Одне питання… Навіщо?
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Воно живе?
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Стильно!
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Агресивна сарделька у Гельсінкі
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Ліжко-чайка. Хто до такого додумався?
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Головне, що чоловік задоволений!
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І смачно, і красиво
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Екологічно!
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