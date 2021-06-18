Мы подготовили для вас примеры реализации наиболее безумных идей от настоящих смельчаков. Этих людей было невозможно остановить: они сделали все, чтобы дойти до конца. Поехали!

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Моховые стульчики. Интересно было бы на них посидеть

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Возможно, через 100 лет у всех будут такие прически

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Один вопрос... Зачем?

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Оно живое?

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Стильно!

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Агрессивная сарделька в Хельсинки

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Кровать-чайка. Кто до такого додумался?

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Главное, что мужчина доволен!

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И вкусно, и красиво

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Экологично!

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