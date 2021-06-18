10 сміливих людей, які реалізували свої найбожевільніші ідеї: фото

Якщо у вас є шалена мрія – ніколи від неї не відмовляйтеся. Намагайтеся реалізувати її, навіть якщо вас ніхто не зрозуміє! Яка різниця, що подумають інші, якщо ви будете щасливі?
Ми підготували для вас приклади реалізації найбільш шалених ідей від справжніх сміливців. Цих людей було неможливо зупинити: вони зробили все, щоб дійти до кінця. Поїхали!
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