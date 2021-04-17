Хто б що не казав, але діти бувають ще тими бешкетниками! Відвертаєтеся на секунду – і це маленьке диво вже встигає щось натворити… Хочеться і сміятися, і плакати.

Ми зібрали для вас 10+ фотографій оригінальних витівок, на які могли наважитися тільки діти. Вони точно не сподівалися, що батьки "розкусять" їх відчайдушні плани. Цікаво Донька нарешті змогла обійняти маму: та схудла на цілих 40 кілограмів за пів року "Син думав, що ніхто не зауважить, якщо він скуштує трішки крему із тортика" Фото Reddit Діти спеціально сховали іграшки, щоб побавитися ними, коли батьки підуть спати Фото Reddit "Син з’їв усю начинку із печива" Фото Reddit Хлопчик просто з’їв одну букву Фото Reddit "Дочка сказала, що все з’їла. А потім я знайшла їжу в контейнері із сухими сніданками" Фото Reddit Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO "Коли ви намагаєтеся вдягнути чобіт зранку і знаходите там заначку крекерів вашої дочки" Фото Reddit Хлопчик заховав піцу, щоб скуштувати її потім Фото Reddit Син заховав чорницю в іграшковому будинку, щоб мама подумала, що він все з’їв Фото Reddit "Вона сказала мені, що просто піде побавитися із газонокосаркою і не буде чіпати татові помідори" Фото Reddit "Я 24 години шукав ключі, які заховав мій син" Фото Reddit Це дитя, коли злиться на батьків, кладе їхній одяг в унітаз Фото Reddit ​Цікаво 15 людей, які настільки змінилися з роками, що їх просто не впізнати: фото Діти засунули маску у пральну машину, щоб налякати батьків Фото Reddit