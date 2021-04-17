10+ смішних витівок, за які ми так любимо дітей: кумедні фото
Хто б що не казав, але діти бувають ще тими бешкетниками! Відвертаєтеся на секунду – і це маленьке диво вже встигає щось натворити… Хочеться і сміятися, і плакати.
Джерело:Reddit
Ми зібрали для вас 10+ фотографій оригінальних витівок, на які могли наважитися тільки діти. Вони точно не сподівалися, що батьки "розкусять" їх відчайдушні плани.
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"Син думав, що ніхто не зауважить, якщо він скуштує трішки крему із тортика"
Фото Reddit
Діти спеціально сховали іграшки, щоб побавитися ними, коли батьки підуть спати
Фото Reddit
"Син з’їв усю начинку із печива"
Фото Reddit
Хлопчик просто з’їв одну букву
Фото Reddit
"Дочка сказала, що все з’їла. А потім я знайшла їжу в контейнері із сухими сніданками"
Фото Reddit
"Коли ви намагаєтеся вдягнути чобіт зранку і знаходите там заначку крекерів вашої дочки"
Фото Reddit
Хлопчик заховав піцу, щоб скуштувати її потім
Фото Reddit
Син заховав чорницю в іграшковому будинку, щоб мама подумала, що він все з’їв
Фото Reddit
"Вона сказала мені, що просто піде побавитися із газонокосаркою і не буде чіпати татові помідори"
Фото Reddit
"Я 24 години шукав ключі, які заховав мій син"
Фото Reddit
Це дитя, коли злиться на батьків, кладе їхній одяг в унітаз
Фото Reddit
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Фото Reddit
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