Кто бы что ни говорил, но дети бывают еще теми хулиганами! Отойдете на минуту – и это маленькое чудо уже успевает что-то натворить... Хочется и смеяться, и плакать.

Мы собрали для вас 10+ фотографий оригинальных выходок, на которые могли решиться только дети. Они точно не надеялись, что родители "раскусят" их хитрые планы. Интересно Дочь наконец смогла обнять маму: та похудела на целых 40 килограммов за полгода "Сын думал, что никто не заметит, если он попробует немного крема с торта" Фото Reddit Дети специально спрятали игрушки, чтобы поиграться ими, когда родители уйдут спать Фото Reddit "Сын съел всю начинку из печенья" Фото Reddit Мальчик просто сьел одну букву Фото Reddit "Дочь сказала, что все съела. А потом я нашла еду в контейнере с сухими завтраками" Фото Reddit Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO "Когда вы пытаетесь надеть сапог утром и находите там заначку крекеров вашей дочери" Фото Reddit Мальчик спрятал пиццу, чтобы сьесть ее потом Фото Reddit Сын спрятал чернику в игрушечном домике, чтобы мама подумала, что он все съел Фото Reddit "Она сказала мне, что просто поййдет поиграть с газонокосилкой и не будет трогать папины помидоры" Фото Reddit "Я 24 часа искал ключи, которые спрятал мой сын" Фото Reddit Это дитя, когда злится на родителей, кладет их одежду в унитаз Фото Reddit ​Интересно 15 людей, которые настолько изменились с годами, что их просто не узнать: фото Дети засунули маску в стиральную машину, чтобы напугать родителей Фото Reddit