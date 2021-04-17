10+ смешных выходок, за которые мы так любим детей: забавные фото
Кто бы что ни говорил, но дети бывают еще теми хулиганами! Отойдете на минуту – и это маленькое чудо уже успевает что-то натворить... Хочется и смеяться, и плакать.
Источник:Reddit
Мы собрали для вас 10+ фотографий оригинальных выходок, на которые могли решиться только дети. Они точно не надеялись, что родители "раскусят" их хитрые планы.
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"Сын думал, что никто не заметит, если он попробует немного крема с торта"
Фото Reddit
Дети специально спрятали игрушки, чтобы поиграться ими, когда родители уйдут спать
Фото Reddit
"Сын съел всю начинку из печенья"
Фото Reddit
Мальчик просто сьел одну букву
Фото Reddit
"Дочь сказала, что все съела. А потом я нашла еду в контейнере с сухими завтраками"
Фото Reddit
"Когда вы пытаетесь надеть сапог утром и находите там заначку крекеров вашей дочери"
Фото Reddit
Мальчик спрятал пиццу, чтобы сьесть ее потом
Фото Reddit
Сын спрятал чернику в игрушечном домике, чтобы мама подумала, что он все съел
Фото Reddit
"Она сказала мне, что просто поййдет поиграть с газонокосилкой и не будет трогать папины помидоры"
Фото Reddit
"Я 24 часа искал ключи, которые спрятал мой сын"
Фото Reddit
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