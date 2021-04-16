15 людей, которые настолько изменились с годами, что их просто не узнать: фото
Перестаньте комплексовать из-за своей внешности! Себя всегда нужно любить. Но если вам что-то в ней не нравится, то все можно изменить. Это ярко доказывают герои нашей подборки.
Источник:Reddit
Мы подготовили для вас 15 фотографий удивительных перевоплощений парней и девушек. Иногда даже новая прическа может полностью изменить человека. Не бойтесь эксперимента и работать над собой, если хочется перемен!
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"Слева мне 17 лет, справа - 27. Как я это сделал?"
Фото Reddit
"22 и 27 лет. Внешность изменилась, но я остался тем, кем был"
Фото Reddit
15 лет и 18 лет
Фото Reddit
"13 лет и 26 лет. Я до сих пор стригусь самостоятельно, но теперь это лучше получается"
Фото Reddit
"10 лет и 20 лет. Меня называли страшнюлей"
Фото Reddit
12 лет и 24 года
Фото Reddit
Ого! 16 лет и 22 года
Фото Reddit
Наш стиль немного изменился
Фото Reddit
15 лет и 22 года
Фото Reddit
"15 лет и 30 лет. Сбросила вес, начала изменила брови, но улыбка осталась такой же"
Фото Reddit
"17 лет и 25 лет. Рад, что я стал человеком, который готов много работать"
Фото Reddit
12 лет и 19 лет!
Фото Reddit
"До сих пор работаю над собой! На первом фото (2012 год) я с макияжем, на втором (2021) – нет"
Фото Reddit
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15 лет и 27 лет
Фото Reddit
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