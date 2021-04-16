Перестаньте комплексовать из-за своей внешности! Себя всегда нужно любить. Но если вам что-то в ней не нравится, то все можно изменить. Это ярко доказывают герои нашей подборки.

Мы подготовили для вас 15 фотографий удивительных перевоплощений парней и девушек. Иногда даже новая прическа может полностью изменить человека. Не бойтесь эксперимента и работать над собой, если хочется перемен! Интересно Девушка может превратиться в любую звезду с помощью макияжа – фото "Слева мне 17 лет, справа - 27. Как я это сделал?" Фото Reddit "22 и 27 лет. Внешность изменилась, но я остался тем, кем был" Фото Reddit 15 лет и 18 лет Фото Reddit "13 лет и 26 лет. Я до сих пор стригусь самостоятельно, но теперь это лучше получается" Фото Reddit "10 лет и 20 лет. Меня называли страшнюлей" Фото Reddit 12 лет и 24 года Фото Reddit Ого! 16 лет и 22 года Фото Reddit Наш стиль немного изменился Фото Reddit 15 лет и 22 года Фото Reddit "15 лет и 30 лет. Сбросила вес, начала изменила брови, но улыбка осталась такой же" Фото Reddit Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь "17 лет и 25 лет. Рад, что я стал человеком, который готов много работать" Фото Reddit 12 лет и 19 лет! Фото Reddit "До сих пор работаю над собой! На первом фото (2012 год) я с макияжем, на втором (2021) – нет" Фото Reddit Интересно Как выглядеть молодо в 50 лет: полезные секреты от блогершы 15 лет и 27 лет Фото Reddit