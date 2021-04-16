15 людей, які настільки змінилися з роками, що їх просто не впізнати: фото
Перестаньте комплексувати через свою зовнішність! Себе завжди потрібно любити. Та якщо вам щось у ній не подобається , то все можна змінити. Це яскраво доводять герої нашої добірки.
Джерело:Reddit
Ми підготували для вас 15 фотографій дивовижних перевтілень хлопців та дівчат. Інколи навіть нова зачіска може повністю змінити людину. Не бійтеся експерименту та працювати над собою, якщо хочете змін!
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"Зліва мені 17 років, справа – 27. Як я це зробив?"
Фото Reddit
"22 та 27 років. Зовнішність змінилася, але я залишився тим, ким був"
Фото Reddit
15 років та 18 років
Фото Reddit
"13 років та 26 років. Я досі стрижусь самостійно, але тепер це краще виходить"
Фото Reddit
"10 років та 20 років. Мене називали страшнюлею"
Фото Reddit
12 років і 24 роки
Фото Reddit
Ого! 16 років і 22 роки
Фото Reddit
Наш стиль трішки помінявся
Фото Reddit
15 років та 22 роки
Фото Reddit
"15 років та 30 років. Скинула вагу, почала робити кращі брови, але усмішка залишилася такою ж"
Фото Reddit
"17 років та 25 років. Радий, що я став людиною, яка готова багато працювати"
Фото Reddit
12 років та 19 років!
Фото Reddit
"Досі працюю над собою! На першому фото (2012 рік) я з макіяжем, на другому (2021 рік) – ні"
Фото Reddit
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15 років та 27 років
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