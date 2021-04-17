10+ смішних витівок, за які ми так любимо дітей: кумедні фото

Джерело:Reddit
Хто б що не казав, але діти бувають ще тими бешкетниками! Відвертаєтеся на секунду – і це маленьке диво вже встигає щось натворити… Хочеться і сміятися, і плакати.
Ми зібрали для вас 10+ фотографій оригінальних витівок, на які могли наважитися тільки діти. Вони точно не сподівалися, що батьки "розкусять" їх відчайдушні плани.
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Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
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Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
Фото Reddit
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