Інтер'єр орендованої квартири не завжди відповідає нашим уявленням про стиль та домашній затишок. Навіть якщо власники помешкання проти капітального ремонту, є декілька простих способів покращити дизайн.

Коли ми орендуємо квартиру, на першому місці завжди стоять практичні моменти: ціна, розташування, стан ремонту та комунікацій. При цьому її зовнішній вигляд – не завжди те, про що ми мріяли. Life24 зібрав для вас корисні поради, які допоможуть вам без особливих витрат та втручання власників квартири оновити інтер'єр та зробити своє тимчасове помешкання затишним та стильним.

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Розвішати гірлянди

Якщо ви не прикрашали кімнату до Нового року гірляндами, то мерщій робіть це зараз! Розвішані на карнизах, шафах чи під стелею гірлянди створюють не тільки святкову, а й дуже затишну атмосферу. Особливо, якщо обрати незвичайні варіанти у формі великих кульок, лампочок чи зірочок.

Універсальний варіант для будь-якої кімнати/ Фото your_magic_light

Гірлянди чудово виглядають під стелею/ Фото Unsplash

Використати тимчасові шпалери

Звичайні шпалери дуже швидко набридають. Та й, як правило, власники квартир клеять їх один раз на кілька рік і не поспішають заміняти новими. А тимчасові шпалери – це простий та доступний спосіб оновити інтер'єр.

Тимчасові шпалери існують з найрізноманітнішими малюнками / Фото Hygge&West

Оберіть ніжний квітковий орнамент/ Фото wayfair

Вони клеяться на спеціальній підкладці, і потім їх дуже легко зняти, коли ви будете з'їжджати з цієї квартири. Виробники випускають величезну кількість забарвлень такий шпалер, тому ви легко оберете щось собі до смаку.

Додайте світла

Правильне освітлення може прикрасити будь-яку кімнату. Не пошкодуйте грошей та замініть старомодну люстру від власників на стильний світильник.

Додайте в кімнату якомога більше світла різноманітних джерел світла – торшери, настільні лампи, кольорова підсвітка тощо. Це відразу створить домашню атмосферу. А після закінчення оренди ці речі легко можна забрати з собою.

Милі підвісні світильники/ Фото thefield

Стильний світильник для вашої кімнати/ Фото Unsplash

Постелити килим

Часом на орендованих квартирах підлога ідеальна: у тріщинках, нерівностях чи потертостях. Якщо ви не готові бачити це щодня, то придбайте яскравий килим, який відразу створить атмосферу домашнього тепла для вас і стане цікавим акцентом у кімнаті.

Килим може стати центральним елементом кімнати/ Фото Unsplash

Додати зелені

Рослини у горщиках, без сумніву, пасують будь-якому інтер'єру. Купіть якомога більше зелені та розставте на поличках у всіх кімнатах: від спальні до ванної. Рослини освіжать ваш інтер'єр, а ще – додадуть більше кисню у приміщення, що корисно для вашого самопочуття.

Зелень зробить яскравішою будь-яку кімнату/ Фото Unsplash

Замінити штори

Штори – це завжди обрамлення кімнати. Без них приміщення виглядає немов незакінченим. Доберіть яскраві штори з насиченими кольорами, щоб приміщення виглядало "веселіше" або доберіть цікаві принти, щоб підкреслити свої вподобання.

Доберіть цікаві варіанти для своєї кімнати/ Фото h&m home

Новий текстиль

Цікаві деталі можуть приховати недоліки інтер'єру та підкреслити його особливості. Доберіть цікаві яскраві подушки чи плед на непомітний диван, постеліть мінімалістичну кремову скатертину на обідній стіл та замовте тканинні ящики для зберігання речей. Побачите, як відразу зміниться ваш простір.

Придбайте затишні подушки та килими/ Фото Unsplash

Прикрасити стіни

Власники не проти того, щоб ви вішали щось на стіни? Чудово, у вас з'являється море нових варіантів: оригінальні полиці з книжками та аксесуарами, улюблені картини, цікаві настінні годинники чи панно ручної роботи. Оберіть свій спосіб оновити стіни.

Прикрашайте стіни оригінальним панно/ Фото macramountains

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Розмалювати поверхні

Деякі власники залишають на орендованих квартирах старі меблі, які їм вже не потрібні. Це ваш шанс проявити свою креативність та змінити інтер'єр: перефарбуйте стару шафу та розмалюйте цікавими візерунками або ж прикрасьте тумбочки у стилі "декупаж". Старомодні та нудні меблі здатні перетворитись на центральний елемент вашого інтер'єру.

Старі меблі перетворюються на шедеври/ Фото pinterest

Нові невеликі меблі

Поговоріть з власниками про те, чи можна вам додати трохи нових меблів чи замінити старі. На сайтах оголошень або ж в Ikea можна купити недорогий мінімалістичний стіл у кімнату, вишукане дзеркало чи навіть мінібар. Ваша тимчасова кімната відразу почне виглядати цікавіше

В Ikea можна знайти цікаві акцентні столи до тисячі гривень/ Фото Ikea