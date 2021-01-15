Интерьер арендованной квартиры не всегда соответствует нашим представлениям о стиле и домашнем уюте. Даже если собственники жилья против капитального ремонта, есть несколько простых способов улучшить дизайн.

Когда мы арендуем квартиру, на первом месте всегда стоят практические моменты: цена, расположение, состояние ремонта и коммуникаций. При этом ее внешний вид – не всегда то, о чем мы мечтали. Life24 собрал для вас полезные советы, которые помогут вам без особых затрат и вмешательства владельцев квартиры обновить интерьер и сделать свое временное жилище уютным и стильным.

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Развесить гирлянды

Если вы не украшали комнату к Новому году гирляндами, то скорее делайте это сейчас! Развешанные на карнизах, шкафах или под потолком гирлянды создают не только праздничную, но и очень уютную атмосферу. Особенно, если выбрать необычные варианты в форме крупных шариков, лампочек или звездочек.

Универсальный вариант для любой комнаты / Фото your_magic_light

Гирлянды прекрасно смотрятся под потолком / Фото Unsplash

Использовать временные обои

Обычные обои очень быстро надоедают. И, как правило, владельцы квартир клеят их один раз в несколько год и не спешат заменять новыми. А временные обои – это простой и доступный способ обновить интерьер.

Временные обои есть с самыми разнообразными рисунками / Фото Hygge & West

Выберите нежный цветочный орнамент / Фото wayfair

Они клеятся на специальной подложке, и затем их очень легко снять, когда вы будете съезжать с этой квартиры. Производители выпускают огромное количество расцветок таких обоев, поэтому вы легко выберете что-то себе по вкусу.

Добавьте света

Правильное освещение может украсить любую комнату. Не пожалейте денег и замените старомодную люстру от владельцев на стильный светильник.

Милые подвесные светильники / Фото thefield

Стильный светильник для вашей комнаты / Фото Unsplash

Добавьте в комнату как можно больше света различных источников света – торшеры, настольные лампы, цветная подсветка и тому подобное. Это сразу создаст домашнюю атмосферу. А после окончания аренды эти вещи легко можно забрать с собой.

Постелите ковер

Иногда на арендованных квартирах пол не идеальный: в трещинках, неровностях или потертостях. Если вы не готовы видеть это каждый день, то купите яркий ковер, который сразу создаст атмосферу домашнего тепла для вас и станет интересным акцентом в комнате.

Ковер может стать центральным элементом комнаты / Фото Unsplash

Добавить зелени

Растения в горшках, несомненно, подходят к любому интерьеру. Купите как можно больше зелени и расставьте на полках во всех комнатах от спальни до ванной. Растения освежат ваш интерьер, а еще – добавят больше кислорода в помещение, что полезно для вашего самочувствия.

Зелень сделает ярче любую комнату / Фото Unsplash

Заменить шторы

Шторы – это всегда обрамление комнаты. Без них помещение выглядит словно незаконченным. Подберите яркие шторы с насыщенными цветами, чтобы помещение выглядело "веселее" или подберите интересные принты, чтобы подчеркнуть свои предпочтения.

Подберите интересные варианты для своей комнаты / Фото h&m home

Новый текстиль

Интересные детали могут скрыть недостатки интерьера и подчеркнуть его особенности. Подберите интересные яркие подушки или плед на незаметный диван, постелите минималистичную кремовую скатерть на обеденный стол и закажите тканевые ящики для хранения вещей. Увидите, как сразу изменится ваше пространство.

Купите уютные подушки и ковры / Фото Unsplash

Украсить стены

Владельцы не против того, чтобы вы вешали что-то стены? Отлично, у вас появляется море новых вариантов: оригинальные полки с книгами и аксессуарами, любимые картины, интересные настенные часы или панно ручной работы. Выберите свой способ обновить стены.

Украшайте стены оригинальным панно / Фото macramountains

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Разрисовать поверхности

Некоторые владельцы оставляют на арендованных квартирах старая мебель, которые им уже не нужны. Это ваш шанс проявить свою креативность и изменить интерьер: перекрасьте старый шкаф и разрисуйте интересными узорами или украсьте тумбочки в стиле "декупаж". Старомодная и скучная мебель способна превратиться в центральный элемент вашего интерьера.

Старая мебель превращается в шедевры / Фото pinterest

Новая небольшая мебель

Поговорите с владельцами о том, можно ли вам добавить немного новой мебели или заменить старую. На сайтах объявлений или в Ikea можно купить недорогой минималистичный стол в комнату, изысканное зеркало или даже мини-бар. Ваша временная комната сразу станет выглядеть интереснее

В Ikea можно найти интересные акцентные столы до тысячи гривен / Фото Ikea