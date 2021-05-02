Все почалося із одного допису користувача RogueWolf300 на Reddit. Він попросив людей, які знали знаменитостей Голлівуду ще з давніх-давен, розповісти, чи змінилися вони з роками. Перед вами – круті історії про зіркових акторів та акторок, які раніше ніхто не чув!

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Том Генкс

Моя подружка дружила з Томом Генксом в середній школі і ходила з ним на випускний. Він досі пише їй персональні вітальні листівки! (ScottishHeat)

Марк Руффало

Я ходив в середню школу з Марком Руффало. Він був милий. Він був одним з тих, хто ходив в драмгурток. В нашій школі була акторська група, яка пропонувала учням виходити із зони комфорту і робити різні речі перед незнайомцями. Наприклад, представлятися дикою лісовою феєю і дарувати квіти. Ми мало спілкувалися, але, як я сказав, він був хорошим хлопцем. (vman4402)

Кріс Пратт

Мій старший брат ходив до школи з Крісом Праттом і вчився з ним разом в німецькому класі. Одного разу Кріс сказав вчительці, що його старший брат був в Німеччині і що він може принести їй кусок Берлінської стіни. Два тижні потому Кріс взяв кусок бетону із тротуару, помалював його фарбою і віддав їй. Востаннє я був в школі у 2018 році. Камінь досі лежить там. (RiftUnix)

Рейчел МакАдамс

Десь 15 років тому я працювала менеджером в ресторані. Рейчел МакАдамс прийшла до нас на співбесіду. Вона вчилася в школі акторської майстерності і, щоб оплатити її, працювала офіціанткою. Рейчел працювала в моєму ресторані два літа поспіль, обслуговуючи патіо. Ми досі з нею дружимо. Вона не змінилася. Досі їздить на велосипеді по продукти. (Pymm)

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Кріс Еванс

Кріс Еванс був популярним місцевим актором-підлітком і був дійсно противний. В той час він був схожий на персонажа, якого зіграв у "Скотт Пілігрим проти світу". Він виріс і переріс свою противність, і я радий за його абсурдно успішну кар’єру. (FAHQRudy)

Брюс Вілліс

Батько мого найкращого друга раніше був в колі друзів Брюса Вілліса. Він розказав, що Брюс грав на губній гармошці, весь час носив гавайські сорочки і був ще тим засранцем. (lame_comment)

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Меган Фокс

Якийсь час я вчилася в середній школі з Меган Фокс. Ми їздили з нею на одному автобусі, і вона завжди була окремо. Хлопці билися за те, щоб сидіти поруч з нею. Вона була дуже сором’язливою і мало говорила. (binnygeo)

Руперт Грінт

Я ходив до школи з Рупертом Грінтом. Я теж захоплювався акторською майстерністю, і ми разом зіграли з ним у кількох шкільних спектаклях. Він був дійсно милим, дуже спокійним і веселим. Я не бачив його зі шкільних часів, але він продовжував ходити на заняття, коли не знімався в кіно, і завжди був радий поспілкуватися про фільми. Іноді йому була необхідна перерва від натовпу людей, які хотіли з ним поговорити, і він приходив потусуватися в бібліотеку. Чесно кажучи, ви б ніколи не здогадалися, що в той час він знімався в крутій серії фільмів. (calls_you_a_bellend)

Роберт Паттінсон

Я знав Роберта Паттінсона близько 15 років тому. Хороший хлопець, дружелюбний, з ним завжди було весело. Він жив один в центрі Сохо, Лондон, в малесенькій квартирі з однією спальнею, де, я думаю, він відчував себе як голодний художник. В нього була дивна риса: він говорив випадкові, жорстокі та розпусні речі. Він був одержимий Джеком Ніколсоном. Йому завжди було на все плювати, він був впевнений в собі, і завжди був самим собою. Він знав, що може бути спеціально суперечливим, і використовував це як образ своєї особистості. Але він був хорошим хлопцем, і в мене склалося враження, що йому комфортно з самим собою, коли його кар’єра досягла певних висот. (DaveBrubeckQuartet)

Вілл Сміт

Мій батько дружив з Віллом Смітом ще до виходу серіалу "Принц з Беверлі-Гіллз". Вілл фактично показав йому пілотну серію перед її виходом в ефір. Перенесемся далі, одного разу він запросив нас на знімальний майданчик фільму "Земля після нашої ери". Після того як вони не бачилися з моїм батьком більш ніж 10 років, першими словами Вілла були: "Філадельфійська банда знову в зборі!" (SMP610)

Дженніфер Лоуренс

В 7 класі я переїхала в Луїсвілл, штат Кентуккі, посеред навчального року. Вона була моїм першим другом і першою людиною, з якою в мене була піжамна вечірка. Ми ладнали одна з одною. Дженніфер дуже відрізнялася від мене, вона була черлідеркою з багатої сім’ї, але її сім’я була справді крутою. Ми обоє були дещо дивними і комунікабельними, тому дуже швидко подружилися. Її сім’я володіла фермою з літнім дитячим табором, і ми ходили туди кілька разів. Одного разу ми там святкували її день народження! Я пам’ятаю, як вона цілувалася з нашим другом Джоном під батутом. Ми занадто довго говорили про це! Ми досить часто гуляли разом, поки вона не переїхала в Нью-Йорк через півтора року після нашого знайомства. (cg42069)

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