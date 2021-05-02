Все началось с одного поста пользователя RogueWolf300 на Reddit. Он попросил людей, которые были знакомы из знаменитостями Голливуда еще с давних времен, рассказать, изменились ли они с годами. Перед вами – крутые истории о звездных актерах и актрисах, которые раньше никто не слышал.

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Том Хэнкс

Моя подружка дружила с Томом Хэнксом в средней школе и ходила с ним на выпускной. Он до сих пор пишет ей персональные поздравительные открытки! (ScottishHeat)

Марк Руффало

Я ходил в среднюю школу с Марком Руффало. Он был мил. Он был одним из тех, кто ходил в драмкружок. В нашей школе была актерская группа, которая предлагала ученикам выходить из зоны комфорта и делать разные вещи перед незнакомцами. Например, представляться дикой лесной феей и дарить цветы. Мы мало общались, но, как я сказал, он был хорошим парнем. (Vman4402)

Крис Пратт

Мой старший брат ходил в школу с Крисом Праттом и учился с ним вместе в немецком классе. Однажды Крис сказал учительнице, что его старший брат был в Германии и что он может принести ей кусок Берлинской стены. Две недели спустя Крис взял кусок бетона с тротуара, изрисовал его краской и отдал ей. Последний раз я был в школе в 2018 году. Камень до сих пор лежит там. (RiftUnix)

Рэйчел МакАдамс

Около 15 лет назад я работала менеджером в ресторане. Рэйчел МакАдамс пришла к нам на собеседование. Она училась в школе актерского мастерства и, чтобы оплатить ее, работала официанткой. Рейчел работала в моем ресторане два лета подряд, обслуживая патио. Мы до сих пор с ней дружим. Она нисколько не изменилась. До сих пор ездит на велосипеде за продуктами. (Pymm)

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Крис Эванс

Крис Эванс был популярным местным актером-подростком и был действительно противный. В то время он был похож на персонажа, которого сыграл в "Скотт Пилигрим против всех". Он вырос и перерос свою противность, и я рад за его абсурдно успешную карьеру (FAHQRudy).

Брюс Уиллис

Отец моего лучшего друга раньше был в кругу друзей Брюса Уиллиса. Он рассказал, что Брюс играл на губной гармошке, все время носил гавайские рубашки и был еще тем засранцем. (lame_comment)

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Меган Фокс

Некоторое время я училась в средней школе с Меган Фокс. Мы ездили с ней на одном автобусе, и она всегда была отдельно. Ребята бились за то, чтобы сидеть рядом с ней. Она была очень застенчивой и мало говорила. (Binnygeo)

Руперт Гринт

Я ходил в школу с Рупертом Гринтом. Я тоже увлекался актерским мастерством, и мы вместе сыграли с ним в нескольких школьных спектаклях. Он был действительно милым, очень спокойным и веселым. Я не видел его со школьных времен, но он продолжал ходить на занятия, когда не снимался в кино, и всегда был рад пообщаться о фильмах. Иногда ему был необходим перерыв от толпы людей, которые хотели с ним поговорить, и он приходил потусоваться в библиотеку. Честно говоря, вы бы никогда не догадались, что в то время он снимался в крутой серии фильмов (calls_you_a_bellend)

Роберт Паттинсон

Я знал Роберта Паттинсона около 15 лет назад. Хороший парень, дружелюбный, с ним всегда было весело. Он жил один в центре Сохо, Лондон, в маленькой квартире с одной спальней, где, я думаю, он чувствовал себя как голодный художник. У него была странная черта: он говорил случайные, жестокие и развратные вещи. Он был одержим Джеком Николсоном. Ему всегда было на все плевать, он был уверен в себе, и всегда был самим собой. Он знал, что может быть специально противоречивым, и использовал это как образ своей личности. Но он был хорошим парнем, и у меня сложилось впечатление, что ему комфортно с самим собой, когда его карьера достигла определенных высот. (DaveBrubeckQuartet)

Уилл Смит

Мой отец дружил с Уиллом Смитом еще до выхода сериала "Принц из Беверли-Хиллз". Уилл фактически показал ему пилотную серию перед ее выходом в эфир. Перенесемся дальше, однажды он пригласил нас на съемочную площадку фильма "Земля после нашей эры". После того как они не виделись с моим отцом более 10 лет, первыми словами Вилла были: "Филадельфийская банда снова в сборе!" (SMP610)

Дженнифер Лоуренс

В 7 классе я переехала в Луисвилл, штат Кентукки, посреди учебного года. Она была моим первым другом и первым человеком, с которым у меня была пижамная вечеринка. Мы ладили друг с другом. Дженнифер очень отличалась от меня, она была чирлидершей из богатой семьи, но ее семья была действительно крутой. Мы были несколько странными и коммуникабельными, поэтому очень быстро подружились. Ее семья владела фермой с летним детским лагерем, и мы ходили туда несколько раз. Однажды мы там праздновали день рождения! Я помню, как она целовалась с нашим другом Джоном под батутом. Мы слишком долго говорили об этом! Мы довольно часто гуляли вместе, пока она не переехала в Нью-Йорк через полтора года после нашего знакомства. (Cg42069)

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