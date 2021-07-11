Ми підготували для вас веселу добірку таких світлин, які гарантовано піднімуть вам настрій. У цих людей і навіть тварин справжній талант: вони несподівано з’являються – і всі одразу усміхаються. Поїхали дивитися на цих фотохуліганів!
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Незнайомий байкер попросив повторити таку ж фотографію з ним
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Красиво підіграв
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Ці люди попросили хлопчика, щоб він їх сфотографував. Він трошки не так зрозумів прохання
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Який погляд!
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А може хлопець теж хотів сфотографуватися!
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Дідусь вміє розважатися!
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Упс...
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Бейсболіст неочікувано увірвався на фото до фанатки
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Вчасно добіг!
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Чоловік просто вирішив повеселитися
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