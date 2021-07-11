Мы подготовили для вас веселую подборку таких фотографий, которые гарантированно поднимут вам настроение. У этих людей и даже животных настоящий талант: они неожиданно появляются и все сразу улыбаются. Поехали смотреть на этих фотохулиганов!
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Незнакомый байкер попросил повторить такую же фотографию с ним
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Красиво подыграл
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Эти люди попросили мальчика, чтобы он их сфотографировал. Он немножко не так понял просьбу
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Какой взгляд!
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А может парень тоже хотел сфотографироваться!
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Дедушка умеет развлекаться!
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Упс...
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Бейсболист неожиданно ворвался на фото к фанатке
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Вовремя добежал!
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Мужчина просто решил повеселиться
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