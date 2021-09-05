Ці жінки здивували багатьох своїми змінами: здається, ніби на фотографіях просто дві різних людини. Але ні. Просто вони виросли, змінили свій стиль і почали почувати себе дійсно прекрасно.
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"Чесно, мені здається, ніби я раніше була більше схожа на хлопчика. Зліва мені 14 років, справа – 19 років"
Фото Reddit YumYummiGummi
13 років та 27 років
Фото Reddit Ms_UmUmIStutter
Яка ж колись незвична була мода! 14 років та 22 роки
Фото Reddit thugwvffle
Вау! Дійсно круто!
Фото Reddit LiterallyCasey
"Останні 10 років точно пройшли не дарма!"
Фото Reddit
"10 років різниці, і я нарешті навчилася позувати на фотографіях"
Фото Reddit trainspottingmilksha
"В 16 років я взагалі думала, що завжди буду самотньою. Тепер мені 26 – і все чудово!"
Фото Reddit slicedgreenolive
12 років та 24 роки
Фото Reddit casdna
Дівчина шалено змінилася за 4 роки. "Тепер ті, хто мене дразнив, кличуть на побачення. Але ні!"
Фото Reddit abbaabbaaa
Підліткові роки – час різних експериментів
Фото Reddit Brisiana95