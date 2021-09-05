Ці жінки здивували багатьох своїми змінами: здається, ніби на фотографіях просто дві різних людини. Але ні. Просто вони виросли, змінили свій стиль і почали почувати себе дійсно прекрасно.

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"Чесно, мені здається, ніби я раніше була більше схожа на хлопчика. Зліва мені 14 років, справа – 19 років"

Фото Reddit YumYummiGummi

13 років та 27 років

Фото Reddit Ms_UmUmIStutter

Яка ж колись незвична була мода! 14 років та 22 роки

Фото Reddit thugwvffle

Вау! Дійсно круто!

Фото Reddit LiterallyCasey

"Останні 10 років точно пройшли не дарма!"

Фото Reddit

"10 років різниці, і я нарешті навчилася позувати на фотографіях"

Фото Reddit trainspottingmilksha

"В 16 років я взагалі думала, що завжди буду самотньою. Тепер мені 26 – і все чудово!"

Фото Reddit slicedgreenolive

12 років та 24 роки

Фото Reddit casdna

Дівчина шалено змінилася за 4 роки. "Тепер ті, хто мене дразнив, кличуть на побачення. Але ні!"

Фото Reddit abbaabbaaa

Підліткові роки – час різних експериментів

Фото Reddit Brisiana95