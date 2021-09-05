Эти женщины удивили многих своими изменениями: кажется, будто на фотографиях просто два разных человека. Но нет. Просто они выросли, изменили свой стиль и начали чувствовать себя действительно прекрасно.

Интересно Очаровательно и атмосферно: незабываемая вечеринка ELLE в Центре культуры вина SHABO

"Честно, мне кажется, что я раньше была больше похожа на мальчика. Слева мне 14 лет, справа – 19 лет"

Фото Reddit YumYummiGummi

13 лет и 27 лет

Фото Reddit Ms_UmUmIStutter

Насколько же забавной когда-то была мода! 14 лет и 22 года

Фото Reddit thugwvffle

Вау! Действительно круто!

Фото Reddit LiterallyCasey

"Последние 10 лет точно прошли не зря!"

Фото Reddit

"10 лет разницы, и я наконец-то научилась позировать на фотографиях"

Фото Reddit trainspottingmilksha

"В 16 лет я вообще думала, что всегда буду одинокой. Теперь мне 26 – и все отлично!"

Фото Reddit slicedgreenolive

12 лет и 24 года

Фото Reddit casdna

Девушка безумно изменилась за 4 года. "Теперь те, кто меня дразнил, зовут на свидание. Но нет!"

Фото Reddit abbaabbaaa

Подростковые годы – время различных экспериментов

Фото Reddit Brisiana95