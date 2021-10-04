Героїні нашої добірки поділилися своїми нестандартними перевтіленнями. Ці яскраві леді однозначно надихнуть вас на цікаві експерименти не лише із кольором волосся, але й із зачісками!

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Кольори такі ж самі, як у котика

Фото reddit littlehoneycat

"Колишня вчителька прийшла до мене на фарбування волосся"

Фото reddit MilkSodaCosplay

Ого!

Фото reddit ChemicalPrincess

Скільки кольорів!

Фото reddit lavendercrystalmoon

"Мама попросила помалювати її в рожевий та підстригти. Вона дуже рада!"

Фото reddit Katewx

"Мені дуже подобається"

Фото reddit Lizowa

Гарна ідея!

Фото reddit jessiewutang

Сміливо!

Фото reddit soulteepee

Вау!

Фото reddit Fizzypop228

Яке ж воно яскраве!

Фото reddit 2smilyface