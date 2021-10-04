Героїні нашої добірки поділилися своїми нестандартними перевтіленнями. Ці яскраві леді однозначно надихнуть вас на цікаві експерименти не лише із кольором волосся, але й із зачісками!
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Кольори такі ж самі, як у котика
Фото reddit littlehoneycat
"Колишня вчителька прийшла до мене на фарбування волосся"
Фото reddit MilkSodaCosplay
Ого!
Фото reddit ChemicalPrincess
Скільки кольорів!
Фото reddit lavendercrystalmoon
"Мама попросила помалювати її в рожевий та підстригти. Вона дуже рада!"
Фото reddit Katewx
"Мені дуже подобається"
Фото reddit Lizowa
Гарна ідея!
Фото reddit jessiewutang
Сміливо!
Фото reddit soulteepee
Вау!
Фото reddit Fizzypop228
Яке ж воно яскраве!
Фото reddit 2smilyface