Героини нашей подборки поделились своими нестандартными перевоплощениями. Эти яркие леди однозначно вдохновят вас на интересные эксперименты не только с цветом волос, но и с прическами!
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Цвета такие же, как у котика
Фото reddit littlehoneycat
"Бывшая учительница пришла ко мне на покраску волос"
Фото reddit MilkSodaCosplay
Ого!
Фото reddit ChemicalPrincess
Сколько цветов!
Фото reddit lavendercrystalmoon
"Мама попросила покрасить ее в розовый и подстричь. Она очень рада!"
Фото reddit Katewx
"Мне очень нравится"
Фото reddit Lizowa
Отличная идея!
Фото reddit jessiewutang
Смело!
Фото reddit soulteepee
Вау!
Фото reddit Fizzypop228
Какие же они яркие!
Фото reddit 2smilyface