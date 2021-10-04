10 жінок, які наважилися пофарбувати волосся в екстравагантні кольори
4 жовтня 2021 , 19:09Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Ці жінки не побоялися експериментувати з власним волоссям. Вони пофарбували його у настільки нестандартні кольори, що вразили багатьох людей. Не кожен день побачиш таке яскраве волосся!
Героїні нашої добірки поділилися своїми нестандартними перевтіленнями. Ці яскраві леді однозначно надихнуть вас на цікаві експерименти не лише із кольором волосся, але й із зачісками!
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Кольори такі ж самі, як у котика
Фото reddit littlehoneycat
"Колишня вчителька прийшла до мене на фарбування волосся"
Фото reddit MilkSodaCosplay
Ого!
Фото reddit ChemicalPrincess
Скільки кольорів!
Фото reddit lavendercrystalmoon
"Мама попросила помалювати її в рожевий та підстригти. Вона дуже рада!"
Фото reddit Katewx
"Мені дуже подобається"
Фото reddit Lizowa
Гарна ідея!
Фото reddit jessiewutangДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Сміливо!
Фото reddit soulteepee
Вау!
Фото reddit Fizzypop228
Яке ж воно яскраве!
Фото reddit 2smilyface