Нарешті знайшли родину: 10+ зворушливих фото дітей, яких щойно всиновили

Для деяких дітей просто мати родину – це вже справжнє щастя. Як тільки діток, які позбавлені батьківської турботи, всиновлюють, вони просто розквітають! Переконайтесь у цьому самі, дивлячись на ці фото.

Кілька років тому некомерційна організація Together We Rise почала публікувати фото дітей, які нещодавно дізнались, що вони отримають нову родину. Таким чином вони хочуть показати, наскільки важливою для дітей є родина і переконати населення, що всиновлювати дітей – це зовсім не страшно.

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Малечу фотографують з табличками, на яких написано, скільки саме днів вони пробули у прийомній родині (foster care) до всиновлення, коли вони потрапляють до своїх нових батьків назавжди.

Що таке foster care

У США немає звичних нам дитячих будинків. Аналог таких установ – У США немає звичних нам дитячих будинків. Аналог таких установ – програма foster care . Це прийомні родини або сімейні дитячі будинки, куди потрапляє дитина, якщо її батьки з різних причин більше не можуть про неї піклуватись. Послуги такої родини оплачують, проте у них немає всіх прав на дитину і вони підпорядковуються органам опіки.

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