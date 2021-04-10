10 зворушливих історій з усього світу, які розчулять кожного: фото

Навколо стільки негативу, що здається, ніби у світі не відбувається нічого доброго. Та це зовсім не так. Позитиву значно більше, просто ми всі не завжди його зауважуємо.
Ми підготували для вас 10+ зворушливих фотоісторій, які зарядять хорошим настроєм та позитивом на усі вихідні. Давайте дарувати добро та усмішку один одному!
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Цей 4-річний хлопчик за усе своє життя встиг двічі побороти лейкемію. На фотографії справа він вперше пішов до школи
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Алопеція (облисіння) не завадила 7-річній дівчинці здивувати усіх однокласників в день незвичних зачісок, який святкували у школі
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"Сьогодні моя прабабця знову вийшла заміж. Вона сказала мені: "Я знаю, що я стара, але він допоміг мені знову відчути себе молодою"
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"Коли в минулому році почався локдаун, я був розчарований і рухався у неправильному напрямку. Витратив рік, щоб відновити своє здоров’я, і перестав приймати антидепресанти. Знову почуваю себе прекрасно!"
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"Десь 6 місяців тому, саме в день народження, мого котика збила машина. Зараз я в процесі переїзду, щоб почати все спочатку. Мені було дуже сумно, бо я знала, що йому сподобалося б нове місце. Знайшла один з його вусиків на підлозі… Він все ще тут"
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"Моїй сліпій сестрі вже 18 років. І це вперше, коли їй запропонували спеціальне меню в ресторані"
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Цей хлопець втомився через бездіяльність спеціальних служб і пішов самотужки латати ями на дорозі
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Перукар і його постійний клієнт, які повторювали це фото через десятиліття
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"В мого брата синдром Дауна. Раніше він любив тримати дітей на руках, але зараз мало хто дозволяє йому це робити. Сьогодні ми з дружиною дали братові потримати нашу крихітку. І ось його погляд… Я ледь не заплакав"
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"Батьки сказали моїй молодшій сестрі, що не дозволять їй помалювати волосся, доки вона не знайде того, хто зробить це разом із нею… Вгадайте, в кого тепер фіолетове волосся?"
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"3 роки, як я позбувся залежності. Я присвятив своє життя, щоб допомагати тим, хто досі від неї страждає. Для мене це справжній ключ до свободи"
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