На перший погляд, герої нашої добірки зробили собі абсолютно звичайне тату. Але ні! Для них – це важливі спогади, які вони "закодували" у красиві малюнки. Зворушливі татуювання з цікавими історіями – далі на Life 24.

Цікаво Понад 100 винних брендів разом: як у Києві проходив фестиваль вина BE WINE International Show

"Записав сміх моєї мами. Завжди можна подивитися, усміхнутися та згадати добрі часи"

Фото reddit IamHardDarthMalak

"Колекція марок з усіх моїх поїздок"

Фото reddit PutnamGraber

"Вже минув рік часу, як мені зробили операцію на серце. А ще – я дуже люблю футбол та музику"

Фото reddit gliazzurri5

"Я змогла вижити під час шторму"

Фото reddit twirlywurlyburly

"Той, хто зміг мене витягнути із важких часів"

Фото reddit s29_myk

"На пам’ять про батька. Ці слова він колись мені написав. "Я так тобою пишаюся. З любов’ю, тато"

Фото reddit Highlingual

Родима пляма дочки та нове татуювання батька

Фото reddit supersippycup

"Тепер в мене є протез ноги. Тому я вирішив зробити татуювання"

Фото reddit mlbeck90

Майже 6 років тому чоловіку пересадили серце

Фото reddit finding_trevor

Навіщо носити фото в гаманці, якщо можна зробити тату?

Фото reddit tattooer_dogy