На первый взгляд, герои нашей подборки сделали себе абсолютно обычное тату. Но нет! Для них – это важные воспоминания, которые они "закодировали" в красивые рисунки. Трогательные татуировки с интересными историями – дальше на Life 24.
Интересно Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show
"Записал смех моей мамы. Всегда можно посмотреть, улыбнуться и вспомнить добрые времена"
Фото reddit IamHardDarthMalak
"Коллекция марок со всех моих поездок"
Фото reddit PutnamGraber
"Уже прошел год, как мне сделали операцию на сердце. А еще – я очень люблю футбол и музыку"
Фото reddit gliazzurri5
"Я смогла выжить во время шторма"
Фото reddit twirlywurlyburly
"Тот, кто смог меня вытащить из тяжелых времен"
Фото reddit s29_myk
"В память об отце. Эти слова он когда-то мне написал. "Я так тобой горжусь. С любовью, папа"
Фото reddit Highlingual
Родимое пятно дочери и новая татуировка отца
Фото reddit supersippycup
"Теперь у меня есть протез ноги. Поэтому я решил сделать татуировку"
Фото reddit mlbeck90
Почти 6 лет назад мужчине пересадили сердце
Фото reddit finding_trevor
Зачем носить фото в кошельке, если можно сделать тату?
Фото reddit tattooer_dogy