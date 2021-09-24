10 зворушливих татуювань з особливою історією: цікава добірка
Джерело:Reddit
Не всі люди роблять татуювання лише для краси. Для когось – це нагадування про приємні чи не дуже моменти зі свого життя, які час від часу потрібно освіжати в пам’яті.
На перший погляд, герої нашої добірки зробили собі абсолютно звичайне тату. Але ні! Для них – це важливі спогади, які вони "закодували" у красиві малюнки. Зворушливі татуювання з цікавими історіями – далі на Life 24.
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"Записав сміх моєї мами. Завжди можна подивитися, усміхнутися та згадати добрі часи"
Фото reddit IamHardDarthMalak
"Колекція марок з усіх моїх поїздок"
Фото reddit PutnamGraber
"Вже минув рік часу, як мені зробили операцію на серце. А ще – я дуже люблю футбол та музику"
Фото reddit gliazzurri5
"Я змогла вижити під час шторму"
Фото reddit twirlywurlyburly
"Той, хто зміг мене витягнути із важких часів"
Фото reddit s29_myk
"На пам’ять про батька. Ці слова він колись мені написав. "Я так тобою пишаюся. З любов’ю, тато"
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Родима пляма дочки та нове татуювання батька
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