Впродовж століть люди багатьох культур приписували різні значення та сили різним дорогоцінним каменям. Насправді зараз існують конкретні дорогоцінні камені, присвоєні кожному місяцю року, відомі як камені народження.

Створила такий список Американська національна асоціація ювелірів у 1912 році. Вони опиралися на давні традиції, але в основному це був комерційний хід.

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Сьогодні багато людей дотримуються сучасної ітерації щомісячних каменів і використовують їх як відправні точки при виборі подарунків. Чи знаєте ви, яким є ваш рідний камінь? Гортайте вниз, щоб дізнатися про це.

Камені за місяцями

Січень: гранат

Гранат – це клас силікатних мінералів, тобто він містить сполуку кремнезему. Гранати бувають різних кольорів, але найпоширенішими є червоні відтінки. Назва гранат походить саме від його кольору.



Гранат / Фото My Modern Met

Лютий: аметист

Аметист – кольорова версія кварцу. Насичений фіолетовий камінь підкорює уяву тисячі років. Стародавні єгиптяни та римляни вирізали на них епізодичні портрети. Вважалося, що камінь утримує його власника від сп’яніння. Саме тому греки створювали ще й винні келихи з цього матеріалу.



Аметист / Фото My Modern Met

Березень: аквамарин

Аквамарин – це тип берилу, який вирізняється своїм синім кольором. У 1910 році в Бразилії було видобуто камінь, який донині є найбільшим самоцвітом аквамарину. Камінь має 48,5 сантиметрів у довжину і 42 сантиметри – в діаметрі.



Аквамарин / Фото My Modern Met

Квітень: діамант

Алмаз славиться своїм блиском та міцністю. Атоми вуглецю алмазів утворюють кубічну кристалічну решітку, що робить дорогоцінний камінь найтвердішим природним матеріалом. У ювелірній сфері алмаз цінують саме за його блиск. Ця властивість обумовлена ​​високим показником заломлення світла.



Діамант / Фото My Modern Met

Травень: смарагд

Ще один варіант берилу – смарагд отримує свій колір із молекул хрому. Єгипет був великим виробником смарагдів у стародавньому світі. Сьогодні більшість світових смарагдів добувають у Колумбії, а Замбія – другий за величиною виробник. Вважалося, що смарагди корисні для пам’яті та розумової майстерності. Багато культур використовували їх як талісмани проти невдачі, отрути і навіть хтивості.



Смарагд / Фото My Modern Met

Червень: перлина

Утворені молюсками натуральні перли збирають у "дикій природі", тому вони дуже дорогі. Культивовані перлини є більш доступними, оскільки їх розводять та збирають. Перли мають довгу історію розкоші – про них є згадки у священних індуїстських, івритських та ісламських писаннях.



Перлина / Фото My Modern Met

Липень: рубін

Рубін – червоний прояв мінералу корунду. Найкращі рубіни сьогодні видобувають у М'янмі, і називаються вони "бірманськими рубінами". Іноді рубіни описують як кров голуба, посилаючись на їхній глибокий насичений червоний колір.



Рубін / Фото My Modern Met

Серпень: перидот

Сліпучий оливково-зелений перидот обумовлений вмістом заліза в камені. Самоцвіт часто міститься у базальтових породах або навіть метеоритах. Древні єгиптяни вважали, що перидот походить від сонця. Сьогодні це національна перлина країни. Слово перидот, ймовірно, походить від faridat, що з арабської означає "самоцвіт".



Перидот / Фото My Modern Met

Вересень: сапфір

Як і рубін, сапфір виготовляється з мінералу корунд. На відміну від рубінів, вони бувають багатьох кольорів, зокрема й рожевий, жовтий та зелений. Класичний сапфір має насичений синій колір. Його ще називають королівським каменем. Найбільш рідкісними екземплярами вважаються зірчасті сапфіри. Через велику кількість домішок в камені скупчуються кристали титану. За формою вони нагадують голку. Зазвичай "голочок" кілька і розташовуються вони так, що створюють зірку з шістьма променями.



Сапфір / Фото My Modern Met

Жовтень: опал

Опал – мінералоїд, який поєднує діоксид кремнію та воду. Багато взірців опалу, знайдених в гірських породах, є нудними і нічого не варті. Проте райдужні якості певних опалових утворень високо цінуються. Сьогодні опал переважно походить з Ефіопії чи Австралії. Веселкові кольори опалів зробили їх важливими коштовностями в середньовічні часи – ранні імператори Священної Римської імперії носили корону з центральним білим опалом з відблисками червоного.



Опал / Фото My Modern Met

Листопад: топаз

Топаз – ще один силікатний мінерал. Зазвичай прозорий золотистий колір також можна знайти в природі. Топаз іноді може набувати іншого кольору через різний вміст мінералів та загальну термічну обробку ювелірами. Сині топази досить популярні, хоча такий яскравий колір дуже рідко можна отримати без втручання людини.



Топаз / Фото My Modern Met

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Грудень: бірюза

Як і опал, бірюза технічно містить воду. Ці камені використовували для прикрас народи пуебло на південному заході США, ацтеки та стародавні єгиптяни. Перська та Індійська імперії торгували каменем. Імовірно, так бірюза потрапила до Європи через Шовковий шлях. Сьогодні бірюзу нижчих сортів часто обробляють або фарбують для отримання яскравішого кольору.



Бірюза / Фото My Modern Met