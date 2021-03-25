Створення крихітних будиночків на мініатюрних деревах бонсай – справжнє мистецтво, яке вимагає серйозної витримки і терплячості. Але результат того вартий.

Оцініть ці неймовірні фігури від американського митця Дейва Кріка. Він був головним дизайнером персонажів мультсеріалу Bob’s Burgers. Але багато людей його запам’ятали як талановитого творця таких мініатюрних будиночків.

Цікаво Тривимірний стріт-арт: художник малює на асфальті персонажів, які оживають – 15 фото

7 січня Дейв розбився після невдалого стрибка із парашутом. На момент трагедії йому було всього лиш 42 роки.

Фото Instagram dave_creek

"Ми вбиті горе через трагічну загибель Дейва Кріка – видатного дизайнера, який працював із Bob’s Burgers з самого початку. Він був не просто неймовірним талантом, але й чудовою людиною, яку ми всі дуже любили, – так згадували Дейва у спільній заяві компаній 20th Television, Fox Entertainment, and Bento Box Entertainment.

Фото Instagram dave_creek

Фото Instagram dave_creek

Фото Instagram dave_creek

Фото Instagram dave_creek

Дейву вдавалося вміло поєднувати крихітні будиночки, сходи та інші елементи із мініатюрними деревами бонсай. Такі витвори можуть прикрасити будь-який дім. Вони справді оригінально виглядають.

Цікаво Не впізнати: 15 жінок, які ризикнули змінити зачіску і не прогадали – фото

Фото Instagram dave_creek

Фото Instagram dave_creek

Бонсай – це особливе мистецтво вирощування мініатюрних дерев (сосна, клен, ялівець тощо) у звичайних горщиках. Воно дуже популярне серед жителів Китаю та Японії.

Фото Instagram dave_creek

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Фото Instagram dave_creek

Фото Instagram dave_creek