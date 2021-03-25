Создание крошечных домиков на миниатюрных деревьях бонсай – настоящее искусство, которое требует серьезной выдержки и терпения. Но результат того стоит.

Оцените эти невероятные фигуры от американского художника Дэйва Крика. Он был главным дизайнером персонажей мультсериала Bob's Burgers. Но многие его запомнили как талантливого создателя таких миниатюрных домиков.

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7 января Дэйв разбился после неудачного прыжка с парашютом. На момент трагедии ему было всего лишь 42 года.

Фото Instagram dave_creek

"Мы убиты горем из-за трагической гибели Дэйва Крика – выдающегося дизайнера, который работал с Bob's Burgers с самого начала. Он был не просто невероятным талантом, но и замечательным человеком, которого мы все очень любили, – так вспоминали Дэйва в совместном заявлении компаний 20th Television, – Fox Entertainment, and Bento Box Entertainment.

Фото Instagram dave_creek

Фото Instagram dave_creek

Фото Instagram dave_creek

Фото Instagram dave_creek

Дэйву удавалось умело сочетать крошечные домики, лестницы и другие элементы с миниатюрными деревьями бонсай. Такие произведения могут украсить любой дом. Они действительно оригинально смотрятся.

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Фото Instagram dave_creek

Фото Instagram dave_creek

Бонсай – это особое искусство выращивания миниатюрных деревьев (сосна, клен, можжевельник и т.д.) в обычных горшках. Оно очень популярное среди жителей Китая и Японии.

Фото Instagram dave_creek

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Фото Instagram dave_creek

Фото Instagram dave_creek