На протяжении веков люди многих культур приписывали разные значения и силы различным драгоценным камням. На самом деле сейчас существуют конкретные драгоценные камни, присвоенные каждому месяцу года, известные как камни рождения.

Создала такой список Американская национальная ассоциация ювелиров в 1912 году. Они опирались на древние традиции, но в основном это был коммерческий ход.

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Сегодня многие люди придерживаются современной итерации ежемесячных камней и используют их как отправные точки при выборе подарков. Знаете ли вы, каков ваш родной камень? Листайте вниз, чтобы узнать об этом.

Камни по месяцам

Январь: гранат

Гранат – это класс силикатных минералов, то есть он содержит соединение кремнезема. Гранаты бывают разных цветов, но самыми распространенными являются красные оттенки. Название граната происходит именно от его цвета.



Гранат / Фото My Modern Met

Февраль: аметист

Аметист – цветная версия кварца. Насыщенный фиолетовый камень покоряет воображение тысячи лет. Древние египтяне и римляне вырезали на них эпизодические портреты. Считалось, что камень удерживает его владельца от опьянения. Именно поэтому греки создавали еще и винные бокалы из этого материала.



Аметист / Фото My Modern Met

Март: аквамарин

Аквамарин – это тип берилла, который отличается своим синим цветом. В 1910 году в Бразилии был добыт камень, который по сей день является крупнейшим аквамарином. Камень имеет 48,5 сантиметров в длину и 42 сантиметра в диаметре.



Аквамарин / Фото My Modern Met

Апрель: бриллиант

Алмаз славится своим блеском и прочностью. Атомы углерода алмазов образуют кубическую кристаллическую решетку, что делает драгоценный камень самым твердым природным материалом. В ювелирной сфере алмаз ценят именно за его блеск. Это свойство обусловлено высоким показателем преломления света.



Бриллиант / Фото My Modern Met

Май: изумруд

Еще один вариант берилла – изумруд получает свой цвет от молекул хрома. Египет был крупным производителем изумрудов в древнем мире. Сегодня большинство мировых изумрудов добывают в Колумбии, а Замбия – второй по величине производитель. Считалось, что изумруды полезны для памяти и умственного мастерства. Многие культуры использовали их как талисманы против неудачи, яда и даже похоти.



Изумруд / Фото My Modern Met

Июнь: жемчуг

Образованный моллюсками натуральный жемчуг собирают в "дикой природе", поэтому он очень дорогой. Культивируемые жемчужины более доступны, поскольку их разводят и собирают. Жемчуг имеет долгую историю роскоши – о нем есть упоминания в священных индуистских, ивритских и исламских писаниях.



Жемчуг / Фото My Modern Met

Июль: Рубин

Рубин – красное проявление минерала корунда. Лучшие рубины сегодня добывают в Мьянме и называются они "бирманскими рубинами". Иногда рубины описывают как кровь голубя, ссылаясь на их глубокий насыщенный красный цвет.



Рубин / Фото My Modern Met

Август: хризолит

Ослепительный оливково-зеленый цвет хризолита обусловлен содержанием железа в камне. Самоцвет часто содержится в базальтовых породах или даже метеоритах. Древние египтяне считали, что перидот происходит от солнца. Сегодня это национальная жемчужина страны. Слово перидот, вероятно, происходит от faridat, что с арабского означает "самоцвет".



Перидот / Фото My Modern Met

Сентябрь: сапфир

Как и рубин, сапфир – минерал корунд. В отличие от рубинов, они бывают многих цветов, в том числе и розовые, желтые и зеленые. Классический сапфир имеет насыщенный синий цвет. Его еще называют королевским камнем. Наиболее редкими экземплярами считаются звездчатые сапфиры. Из-за большого количества примесей в камне скапливаются кристаллы титана. По форме они напоминают иглу. Обычно "иголочек" несколько и располагаются они так, что создают звезду с шестью лучами.



Сапфир / Фото My Modern Met

Октябрь: опал

Опал – минералоид, который сочетает диоксид кремния и воду. Многие образцы опала, найденные в горных породах, скучны и ничего не стоят. Однако радужные качества определенных опаловых образований высоко ценятся. Сегодня опал в основном происходит из Эфиопии или Австралии. Радужные цвета опалов сделали их важными ценностями в средневековые времена – ранние императоры Священной Римской империи носили корону с центральным белым опалом с отблесками красного.



Опал / Фото My Modern Met

Ноябрь: топаз

Топаз – еще один силикатный минерал. Обычно прозрачный золотистый цвет также можно найти в природе. Топаз иногда может приобретать другой цвет из-за различного содержания минералов и общей термической обработки ювелирами. Синие топазы довольно популярны, хотя такой яркий цвет очень редко можно получить без вмешательства человека.



Топаз / Фото My Modern Met

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Декабрь: бирюза

Как и опал, бирюза технически содержит воду. Эти камни использовали для украшений народы пуэбло на юго-западе США, ацтеки и древние египтяне. Персидская и индийская империи торговали камнем. Вероятно, так он попал в Европу через Шелковый путь. Сегодня бирюзу низших сортов часто обрабатывают или красят для получения более яркого цвета.



Бирюза / Фото My Modern Met