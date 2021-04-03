15 бюджетних ідей, як дати друге життя старим речам: цікаві фото

Читать новость на русском

Джерело:

Reddit

У цих людей справді золоті руки! Вони чудово переробили старі меблі та речі із гардеробу, які тепер виглядають як новенькі. Оцініть ці неймовірні фотографії.

Задумайтесь, можливо вам не варто викидати старий комод чи вже потерті улюблені джинси. Адже будь-яку річ можна врятувати, якщо трішки постаратися. Ось 15 прикладів, коли людям це справді вдалося.

Цікаво Приберіть це негайно: 10 речей, які можуть легко зіпсувати затишок у вашому домі

Цікаве перевтілення старого комоду

Фото Reddit franko6

Шафа виглядає як нова

Фото Reddit emmuhmah

Вийшло дуже красиво!

Фото Reddit kendeh

Ух ти!

Фото Reddit Empirion12

"Я вперше перемальовувала меблі"

Фото Reddit fillingsmiles

Так мило!

Фото Reddit kalashnikovkitty9420

"На реставрацію стільчика пішло 2 дні"

Фото Reddit imgur

"Залатала дірку на маминій сорочці за допомогою вишивки"

Фото Reddit Obnoxiously_French

"Ми зробили обшивку для меблів зі старих джинсів"

Фото Reddit AccomplishedHorror0

"Використали старі стільці як місце для квітів"

Фото Reddit satsumanightmare

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Вау!

Фото Reddit thatcooldog

Справді стильно виглядає!

Фото Reddit thatcooldog

До – після

Фото Reddit knittedowl88

Цікаво Як провчити колишнього, який постійно принижував: цікавий спосіб від блогерки

Дуже яскраво!

Фото Reddit knittedowl88

"Цей старий холодильник прикрасить будь-яку кухню!"

Фото Reddit Retzil