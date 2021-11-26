Перед вами добірка кумедних розіграшів від чоловіків, які добряче розсмішили своїх дружин. Вони знають, як підкорити своїх коханих – за допомогою гарної витівки. З такими другими половинками точно не буде сумно!
Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка
Чоловік вирішив помінятися місцями
Фото reddit tyleryoungblood
Подарунки для дружини. Зліва – духи, а справа – светрик
Фото reddit mowa111
Чоловік зробив датчик руху, який запалюється лише тоді, коли котик ходить по-великому
Фото твітер hamstertalk
Дружина оцінила цю ідею для фото
Фото reddit PickleBurp13
"Я мала насторожитися, коли чоловік спитався у мене, де фломастери"
Фото imgur
Чоловік називає цю іграшку морським котиком
Фото reddit Kaitlin_Orsted
"Коханий вирішив трішки прикрасити наш туалет"
Фото reddit CasMaSas
"Мій чоловік придбав машинку, яка друкує етикетки..."
Фото reddit BryttaBee
39 років? Ні, це занадто просто!
Фото imgur Spidey209
"Просила чоловіка розрізати піцу на чотири кусочки"
Фото інстаграм hughes_adventure
Одне питання. Навіщо?
Фото інстаграм arutledgeclawson
Дружина просила маленький столик для кави
Фото reddit jcmatthews66
"Фотографію зліва опублікувала я. Фотографію справа – мій коханий"
Фото reddit Zeehammer
"Дружина дуже не любить, коли я так роблю"
Фото reddit guysir
"Мій чоловік пішов в магістратуру, а дочка – в п’ятий клас"
Фото reddit Snipsthetips