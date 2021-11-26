Перед вами подборка забавных розыгрышей от мужчин, которые изрядно рассмешили своих жен. Они знают, как покорить своих любимых – с помощью хорошей затеи. С такими вторыми половинками точно не будет скучно!
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Муж решил поменяться местами
Фото reddit tyleryoungblood
Подарки для супруги. Слева – духи, а справа – свитер
Фото reddit mowa111
Мужчина сделал датчик движения, который загорается только тогда, когда котик ходит по-большому.
Фото твитер hamstertalk
Жена оценила эту идею для фото
Фото reddit PickleBurp13
"Я должна была насторожиться, когда муж спросил меня, где фломастеры"
Фото imgur
Муж называет эту игрушку морским котиком
Фото reddit Kaitlin_Orsted
"Любимый решил немного украсить наш туалет"
Фото reddit CasMaSas
"Мой муж приобрел машинку, печатающую этикетки..."
Фото reddit BryttaBee
39 лет? Нет, это слишком просто!
Фото imgur Spidey209
"Просила мужа разрезать пиццу на четыре кусочка"
Фото инстаграм hughes_adventure
Один вопрос. Зачем?
Фото инстаграм arutledgeclawson
Жена просила маленький кофейный столик
Фото reddit jcmatthews66
"Фотографию слева опубликовала я. Фотографию справа – мой любимый"
Фото reddit Zeehammer
"Жена очень не любит, когда я так делаю"
Фото reddit guysir
"Мой муж пошел в магистратуру, а дочь – в пятый класс"
Фото reddit Snipsthetips