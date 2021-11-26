З ними не засумуєш: 15 чоловіків, які весело розіграли своїх дружин – кумедні фото

Хороше почуття гумору завжди допоможе зміцнити стосунки. Інколи навіть із досить напруженої ситуації можна "вийти" завдяки хорошому жарту!

Перед вами добірка кумедних розіграшів від чоловіків, які добряче розсмішили своїх дружин. Вони знають, як підкорити своїх коханих – за допомогою гарної витівки. З такими другими половинками точно не буде сумно!

Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка

Чоловік вирішив помінятися місцями

Фото reddit tyleryoungblood

Подарунки для дружини. Зліва – духи, а справа – светрик

Фото reddit mowa111

Чоловік зробив датчик руху, який запалюється лише тоді, коли котик ходить по-великому

Фото твітер hamstertalk

Дружина оцінила цю ідею для фото

Фото reddit PickleBurp13

"Я мала насторожитися, коли чоловік спитався у мене, де фломастери"

Фото imgur

Чоловік називає цю іграшку морським котиком

Фото reddit Kaitlin_Orsted

"Коханий вирішив трішки прикрасити наш туалет"

Фото reddit CasMaSas

"Мій чоловік придбав машинку, яка друкує етикетки..."

Фото reddit BryttaBee

39 років? Ні, це занадто просто!

Фото imgur Spidey209

"Просила чоловіка розрізати піцу на чотири кусочки"

Фото інстаграм hughes_adventure

Одне питання. Навіщо?

Фото інстаграм arutledgeclawson

Дружина просила маленький столик для кави

Фото reddit jcmatthews66

"Фотографію зліва опублікувала я. Фотографію справа – мій коханий"

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в

Фото reddit Zeehammer

"Дружина дуже не любить, коли я так роблю"

Фото reddit guysir

"Мій чоловік пішов в магістратуру, а дочка – в п’ятий клас"

Фото reddit Snipsthetips