Користувачі Reddit відповіли на запитання "До якої дорослої проблеми ви не були готові?". Ось найпоширеніші та найцікавіші відповіді, у яких, впевнені, кожен впізнає себе. Адже всі ми якось несподівано з легковажних підлітків перетворились на дорослих, з серйозними зобов'язаннями та проблемами, що заскочили нас зненацька.

Читайте також Спогади про літо: ігристі вина SHABO Special Edition і сезонні фрукти

1. "Вирішувати, що їсти 3 рази на день 7 днів на тиждень", – coltonious

2. "Як часто потрібно прибирати, щоб підтримувати чистоту в будинку", – DecadenceXO

3. "Не спати через стрес. Коли я був молодшим, я міг спати в будь-який час і в будь-якому місці", – JonnyWax

4. "Як швидко фрукти та овочі насправді псуються, коли ви купуєте їх самі", – sea_ewe_in_tea

5. "Ти можеш втратити роботу не зі своєї вини", – Aperture_T

6. "Перехід від часу, коли у тебе купа друзів, до моменту, коли нікого не залишається", – eternalrefuge86

У дорослому віці доводиться стикатись із самотністю / Фото Unsplash

7. "Як важко схуднути, коли тобі вже за 20 років", – DeathSpiral321

8. "Потрібно організовувати себе самому, замість того, щоб постійно покладатися на батьків. Я зрозумів, наскільки я був неорганізованим, коли знайшов своє свідоцтво про народження в тій же шухляді, де в мене є непотрібні квитанції", – IrisNalvo

9. "Нескінченний вибір, який потрібно робити.

– Ось ваше страхування, вам потрібно обрати свого лікаря.

– Добре, кого мені обрати?

– Як ви забажаєте.

– Але як мені знати, якого лікаря обрати?

– Як ви забажаєте.

– Як інші люди знаходять лікаря?

– Вони просто обирають того, який їм подобається

– Я не знаю жодного з цих лікарів!" – ablondedude

10. "Те, що батьки часто поводяться, як справжні діти", – rchaw

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

11. "Прибирати кожного разу перед гостями. Мене завжди засмучувало, коли до батьків приїжджали гості, і ми прибирали весь будинок. А зараз, щоразу перед гостями я чомусь прибираю квартиру", – TheHarperValleyPTA

Прибирати доводиться перед кожним приходом гостей / Фото Unsplash

level 1

12. "Відсутність чітких цілей у житті. У дитинстві батьки казали тобі робити Х, щоб досягнути У. Так, люди кажуть, що наполегливо працюй, щоб заробляти гроші, але чітких кроків немає", – jcpearce

Цікаво Що буде, якщо спати по 4 години на день: про небезпеки розповідають експерти

13. "Залишається мало часу на себе. Життя – це все робота, робота по дому, робота у дворі, догляд за дітьми, рахунки, електронна пошта, телефонні дзвінки…", – HawaiianShirtsOR

14. "Стоматологічні витрати", – unknown

15. "Хулігани роботі – це так само погано, як і хулігани у школі", – pulpexploder