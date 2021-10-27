Пользователи Reddit ответили на вопрос "К какой взрослой проблеме вы не были готовы?". Вот самые распространенные и интересные ответы, в которых, уверены, каждый узнает себя. Ведь все мы как-то неожиданно из легкомысленных подростков превратились во взрослых, с серьезными обязательствами и проблемами, которые застигли нас врасплох.

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1. "Решать, что есть 3 раза в день 7 дней в неделю", – coltonious

2. "Как часто нужно убирать, чтобы поддерживать чистоту в доме", – DecadenceXO

3. "Не спать из-за стресса. Когда я был моложе, я мог спать в любое время и в любом месте", – JonnyWax

4. "Как быстро фрукты и овощи действительно портятся, когда вы покупаете их сами", – sea_ewe_in_tea

5. "Ты можешь потерять работу не по своей вине", – Aperture_T

6. "Переход от времени, когда у тебя куча друзей, к моменту, когда никого не остается", – eternalrefuge86

Во взрослом возрасте приходится сталкиваться с одиночеством / Фото Unsplash

7. "Как трудно похудеть, когда тебе уже за 20 лет" , – DeathSpiral321

8. "Нужно организовывать себя самому, вместо того, чтобы постоянно полагаться на родителей. Я понял, насколько я был неорганизован, когда нашел свое свидетельство о рождении в том же ящике, где у меня есть ненужные квитанции", – IrisNalvo

9. "Бесконечный выбор, который нужно делать.

– Вот ваше страхование, вам нужно выбрать своего врача.

– Хорошо, кого мне выбрать?

– Как вы пожелаете.

– Но как мне знать, какого врача выбрать?

– Как вы пожелаете.

– Как другие люди находят врача?

– Они просто выбирают того, какой им нравится

– Я не знаю ни одного из этих врачей!» – ablondedude

11. "То, что родители часто ведут себя как настоящие дети", – rchaw

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1. "Убираться каждый раз перед гостями. Меня всегда огорчало, когда к родителям приезжали гости, и мы убирали весь дом. А сейчас, каждый раз перед гостями я почему-то убираю квартиру", – The HarperValleyPTA

Убирать приходится перед каждым приходом гостей / Фото Unsplash

1-й уровень

12. "Отсутствие четких целей в жизни. В детстве родители говорили тебе делать Х, чтобы достичь У. Да, люди говорят, упорно работать, чтобы зарабатывать деньги, но четких шагов нет", – jcpearce

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13. "Остается мало времени на себя. Жизнь – это все работа, работа по дому, работа во дворе, уход за детьми, счета, электронная почта, телефонные звонки…", – HawaiianShirtsOR

14. "Стоматологические затраты", – unknown