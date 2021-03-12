15 фотографій, які доводять, що весілля – це завжди дуже весело

12 березня 2021 , 17:21
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Джерело:

24 канал

Весілля – один із найважливіших днів у житті кожної людини. Закохані ретельно готуються, все-все-все планують і сподіваються, що це буде найкращий день у житті. Та інколи все йде не за планом – і виникають такі реально кумедні весільні знімки.

Ми зібрали 15 дуже веселих, а подекуди й дивних фотографій із різних весіль з усього світу. Як добре, що комусь вдалося піймати ці моменти на фотоапарат!

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