15 фотографій, які доводять, що весілля – це завжди дуже весело

Джерело:24 канал
Весілля – один із найважливіших днів у житті кожної людини. Закохані ретельно готуються, все-все-все планують і сподіваються, що це буде найкращий день у житті. Та інколи все йде не за планом – і виникають такі реально кумедні весільні знімки.
Ми зібрали 15 дуже веселих, а подекуди й дивних фотографій із різних весіль з усього світу. Як добре, що комусь вдалося піймати ці моменти на фотоапарат!
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