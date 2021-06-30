Прощавай: 15 хлопців, які зістригли довге волосся і шалено змінилися: фото
30 червня 2021 , 21:08Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Герої нашої добірки витратили кілька років на те, щоб відростити справді розкішне волосся. З часом хлопці наважилися з ним розпрощатися: що з цього вийшло – далі в матеріалі.
Хлопці звернулися за порадою щодо свого волосся до незнайомців із розважального ресурсу Reddit. Ті порадили їм спробувати коротку зачіску – і вони це зробили. Ось результати цих несподіваних перевтілень.
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Хлопець відрощував волосся два роки і попрощався з ним
Фото Reddit
Як йому краще?
Фото Reddit
Хлопець не стригся аж 7 років!
Фото Reddit
"Люблю довге волосся, але хотів повернутися до короткої стрижки. На фото зліва моє волосся так відросло за один рік"
Фото RedditДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Вау!
Фото Reddit
"6 років відрощував волосся, і от сьогодні таки вирішив піти постригтися"
Фото Reddit
Гарний вибір!
Фото Reddit
"Я відрощував волосся з 2017 року і ось наважився на стрижку"
Фото Reddit
"Півтора року не стригся"
Фото Reddit
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"Я ходив з довгим волоссям 4 роки, а тепер виглядаю так"
Фото Reddit