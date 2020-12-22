Незалежно від того як складаються обставини у житті, хорошою ідеєю буде прочитати кілька щасливих цитат. Зрештою, коли ти почуваєшся пригніченим, важливо нагадати собі, що погані дні завжди завершуються, а замість них приходять сонячні та радісні будні.

Журналісти Life24 зібрали для вас найкращі цитати про щастя від відомих людей, що надихають та допомагають викликати посмішку на обличчі.

Читайте також: Красиві цитати про любов і стосунки: найкращі афоризми та крилаті вирази про кохання

Письменники про щастя

У людському житті важливі три речі: Перше – бути щасливим. Друге – бути щасливим. І третє – бути щасливим. – Генрі Джеймс

Найкращий спосіб підняти собі настрій – це спробувати ощасливити когось іншого. – Марк Твен

Успіх – це отримувати те, що хочеш ти. Щастя – це бажати того, що ти отримуєш. – Дейл Карнегі

Роблячи приємно комусь іншому, ви і самі стаєте щасливішими/ Фото Pexels

Потрібно пам'ятати, що щастя – це спосіб подорожі, а не пункт призначення. – Рой Гудман

Люди, які є щасливими планують дії, а не результати. – Денніс Вейтлі

Люди не помічають, зима це чи літо, коли вони щасливі. – Антон Чехов

Щасливе життя полягає не у відсутності, а в опануванні труднощами. – Хелен Келлер

Досягаючи мети через труднощі, ви відчуватимете справжнє щастя/Фото Pexels

Щастя – це подарунок, і особливість цього полягає не в тому, щоб чекати на щастя, а в тому, щоб насолоджуватися ним, коли воно з’являється. – Чарлз Діккенс

Філософи про щастя

Пошуки щастя є одним з головних джерел нещастя. – Ерік Гоффер

Сенс філософії полягає в тому, що людина повинна жити так, щоб її щастя якомога менше залежало від впливу зовнішніх факторів. – Епіктет

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Суспільні діячі та політики про щастя

Щастя – не мета; це побічний продукт шляху. – Елінора Рузвельт

Щастя полягає у маленьких дрібницях, які трапляються щодня, ніж у великих удачах, які трапляються, але рідко. – Бенджамін Франклін

Радійте навіть дрібницям/ Фото Pixabay

Інші відомі особистості про щастя

Робити те, що подобається – це свобода. Любити те, що робиш – це справжнє щастя. – Френк Тайгер

Щастя ніколи не зменшується через спільне його використання. – Будда

Розділяйте щастя зі своїми рідними/ Фото Pexels

Якщо ви хочете прожити життя щасливо, пов’язуйте це з метою, а не людьми чи речима. – Альберт Ейнштейн

Успіх на найвищому рівні зводиться до одного лаконічного питання: чи вірите ви у те, що ваше щастя може залежати від чужого успіху? – Білл Уолтон

Якщо ви прагнете бути щасливими, ставте мету, яка керує вашими думками, звільняє енергію та вселяє у вас надії. – Ендрю Карнегі

Авторка: Ярина Швед