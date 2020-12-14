Тема кохання цікавить всіх і завжди. Тому ми склали добірку кращих цитат та афоризмів про кохання. Цитати великих людей про любов повні глибокого змісту та мудрості.

Ви ніколи не замислювалися, чому так багато людей люблять читати цитати про любов, викладати їх на сторінках у соціальних мережах, ділячись ними, поміщати в статуси? Можливо, не завжди легко висловити те, що у тебе на душі та в серці. А цитати про життя, любов — відмінний спосіб зробити це в трохи завуальованій формі.

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Life24 зібрав для вас найкращі вислови відомих людей про кохання, якими ви можете сповна висловити свої почуття.

Найвідоміші цитати про кохання

Відома всім цитати В. Висоцького з його твору "Балада про Любов": "Я дихаю — і значить, я люблю! Я люблю — і, значить, я живу!". У цих словах вказана суть всього, згодні?

з його твору "Балада про Любов": "Я дихаю — і значить, я люблю! Я люблю — і, значить, я живу!". У цих словах вказана суть всього, згодні? "Жінки говорять про любов, але вони мовчать про коханців, чоловіки — повністю навпаки: говорять про коханок, але вони мовчать про любов". Ця класика залишилася нам від М. Цвєтаєвої. Всі ми такі різні, але схожі в тому, що хочемо бути коханими.

Всі ми такі різні, але схожі в тому, що хочемо бути коханими. Дивно, але часто актуальна фраза Ж. Ануйя: " У кохання з першого погляду всього дивовижніше те, що вона може бути з тими, хто бачить один одного роками". Часто у себе під носом, прямо перед очима важко розгледіти того самого або ту саму.

У кохання з першого погляду всього дивовижніше те, що вона може бути з тими, хто бачить один одного роками". Часто у себе під носом, прямо перед очима важко розгледіти того самого або ту саму. Цитата Ельчин Сафарлі, яка, напевно, близька всім інтровертам і не тільки: "Самотність треба проводити одному. Як би не любив ти, як би не любили тебе ... Важливо знати міру". Золота середина важлива у всьому, і в любові теж.

яка, напевно, близька всім інтровертам і не тільки: "Самотність треба проводити одному. Як би не любив ти, як би не любили тебе ... Важливо знати міру". Золота середина важлива у всьому, і в любові теж. Відомий актор Джонні Депп одного разу сказав: "Якщо ви любите двох людей одночасно, значить, вибирайте другого. Якби ви любили першого, тоді не закохалися б у другого". Тепер ця цитата про любов переходить з уст в уста, але чи варто їй слідувати, враховуючи непостійне особисте життя автора? Вирішувати тільки вам.

одного разу сказав: "Якщо ви любите двох людей одночасно, значить, вибирайте другого. Якби ви любили першого, тоді не закохалися б у другого". Тепер ця цитата про любов переходить з уст в уста, але чи варто їй слідувати, враховуючи непостійне особисте життя автора? Вирішувати тільки вам. Те, як розумів любов Маяковський, близько багатьом: "Якщо ти мене любиш, тоді ти зі мною, за мене, завжди, скрізь і за всяких обставин".

Такі цитати здатні висловити найпотаємніші почуття/ Фото Unsplash

Короткі цитати про любов іноді найвірніші, ті, що б'ють прямо в ціль. Наприклад:

"Любов перемагає все". В. Марон.

"Любити — означає перестати порівнювати". Ці слова належать Б. Грассі.

Є прекрасні цитати про любов, написані англійською мовою.

"Better to have loved and lost than never to have loved at all». Якщо перекласти, то це звучить так: «Краще любити й потім втратити, ніж не відчувати любов зовсім". А. Теннісон.

"Love is the triumph of imagination over intelligence". Нашою мовою перекладається цей вислів таким чином: "Кохання — тріумф уяви над нашим розумом". Г. Менкен.

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Деякі цитати про любов із глибоким змістом змушують нас зупинитися на мить і замислитися. Наприклад, великі та всім відомі слова Г. Г. Маркеса: "Лише тому, що хтось не любить тебе так, як тобі хочеться, не означає, що він не любить тебе всією душею". Якщо людина проявляє любов не так, як нам би хотілося — це не привід знецінювати її почуття.

Цитати про любов, вибрані з творів

В. Гюго писав у своїй книзі "Знедолені" про любов так: "Вище щастя життя — повна впевненість у тому, що вас люблять; люблять заради вас самих, точніше сказати — люблять всупереч вам".

про любов так: "Вище щастя життя — повна впевненість у тому, що вас люблять; люблять заради вас самих, точніше сказати — люблять всупереч вам". М. Булгаков у творі "Майстер і Маргарита" висловив таку думку, що:"Той, хто любить, повинен розділяти долю того, кого він любить".

висловив таку думку, що:"Той, хто любить, повинен розділяти долю того, кого він любить". Ось цитата з книжки "Тріумфальна арка" Е. Ремарка : "- Я тебе люблю. - Але ти мене майже не знаєш. - А яке це має відношення до Любові?".

І ще одна: «Жодна людина не може стати в житті більш чужою, ніж та, яку ти в минулому кохав».

: "- Я тебе люблю. - Але ти мене майже не знаєш. - А яке це має відношення до Любові?". І ще одна: «Жодна людина не може стати в житті більш чужою, ніж та, яку ти в минулому кохав». І. Тургенєв вказав в одній зі своїх книг: "Таємниці людського життя великі, а любов — найнедоступніша з них". Можливо, не все варто знати?

Найкращі слова про любов промовляють письменники вустами героїв літературних творів/ Фото Unsplash

Цитати про невзаємне кохання

Завжди популярні цитати про невзаємне кохання, вони допомагають передати біль, важкий тягар нерозділених почуттів.

І. Бродський писав : "Як шкода, що тим, чим стало для мене твоє існування, не стало моє існування для тебе".

: "Як шкода, що тим, чим стало для мене твоє існування, не стало моє існування для тебе". М. Горький відзначав :"З усіх глузувань долі над людиною сама вбивча — нерозділене кохання".

:"З усіх глузувань долі над людиною сама вбивча — нерозділене кохання". "Немає нічого гіршого, ніж любити ту людину, яка ніколи не перестане розчаровувати тебе". (З популярного т/с "Доктор Хаус" ).

). "Від того що людина померла, її не можна перестати любити, чорт забирай, особливо якщо вона була краща за всіх живих, розумієш?". Автор цього вислову — Д. Д. Селінджер, написав він його у своїй книзі "Над прірвою в житі".

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Цитати про нерозділене кохання передають все страждання та біль/ Фото Unsplash

Багато людей виділяють цитати про любов прямо з пісень, що ж, деякі дійсно заслуговують на увагу і час.

"Чого варта ця ніч без сну? Чого вартий цей день без мрії? Чого варта самотність без кінця, життя без любові?". Гурт "Многоточие".

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І наостанок цитата про любов, яку, напевно, чув кожен:

"Смерть вартує того, щоб жити. А любов вартує того, щоб чекати ... ". Легендарні слова належать В. Цою.

Авторка: Ірина Чорнобривець