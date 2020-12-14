Красивые цитаты о любви и отношениях: лучшие афоризмы о любви и крылатые выражения
Тема любви интересует всех и всегда. Поэтому мы собрали подборку лучших цитат и афоризмов про любовь. Цитаты великих людей про любовь полны глубокого смысла и мудрости.
Вы никогда не задумывались, почему многие так любят читать цитаты про любовь, выкладывать их на страничках в социальных сетях, делясь ими, помещать в статусы? Возможно, не всегда легко высказать то, что у тебя на душе и в сердце. А цитаты про жизнь, любовь — отличный способ сделать это в немного завуалированной форме.
Читайте также: Приятные слова любимому мужчине: топ 100 фраз, которые можно сказать или написать
Life24 собрал для вас лучшие высказывания известных людей о любви, которыми вы можете сполна выразить свои чувства.
Самые известные цитаты о любви
- Известная всем цитата В. Высоцкого из его произведения "Баллада о Любви", вот она:
"Я дышу — и значит, я люблю! Я люблю — и, значит, я живу!". В этих словах отображается суть всего, согласны.
- "Женщины говорят о любви, но они молчат о любовниках, мужчины — полностью наоборот: говорят о любовницах, но они молчат о любви". Эта классика осталась нам от М. Цветаевой. Все мы такие разные, но похожие в том, что хотим быть любимыми.
- Удивительно, но часто актуальна фраза Ж. Ануя: "В любви с первого взгляда всего удивительней то, что она случается с теми, кто видит друг друга годами". Часто у себя под носом, прямо перед глазами тяжело разглядеть того самого или ту самую.
- Цитата Эльчин Сафарли, которая, наверняка, близка всем интровертам и не только: "Одиночество надо проводить одному. Как бы ни любил ты, как бы ни любили тебя… Важно соблюдать меру". Золотая середина важна во всем, и в любви тоже.
- Известный актер Джонни Депп однажды сказал: "Если вы любите двух людей одновременно, значит, выбирайте второго. Если бы вы любили первого, тогда не влюбились бы во второго". Теперь эта цитата про любовь переходит из уст в уста, но стоит ли ей следовать, учитывая непостоянную личную жизнь автора? Решать только вам.
- То, как понимал любовь Маяковский, близко многим: "Если ты меня любишь, тогда ты со мной, за меня, всегда, везде и при всяких обстоятельствах".
Такие цитаты способны выразить самые сокровенные чувства/ Фото Unsplash
Короткие цитаты про любовь иногда самые верные, бьющие прямо в цель. Например:
- "Любовь превозмогает все". В. Марон.
- "Любить — значит перестать сравнивать". Эти слова принадлежат Б. Грассе.
Есть прекрасные цитаты про любовь, написанные на английском языке.
- "Better to have loved and lost than never to have loved at all". Если перевести, то это звучит так: "Лучше любить и затем потерять, чем не испытывать любовь вовсе". А. Теннисон.
- "Love is the triumph of imagination over intelligence". На нашем языке переводится это высказывание таким образом: "Любовь — торжество воображения над нашим разумом". Г. Менкен.
Некоторые цитаты про любовь с глубоким смыслом заставляют нас остановиться на мгновение и задуматься. Например, великие и всем известные слова Г. Г. Маркеса:
"Лишь потому, что кто-то не любит тебя так, как тебе хочется, не значит, что он не любит тебя всей душой". Если человек проявляет любовь не так, как нам бы хотелось — это не повод обесценивать его чувства.
Цитаты о любви из произведений
- В. Гюго писал в своей книге "Отверженные" про любовь так: "Высшее счастье жизни — полная уверенность в том, что вас любят; любят ради вас самих, точнее сказать — любят вопреки вам".
- М. Булгаков в произведении "Мастер и Маргарита" высказал такую мысль: "Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит".
- Вот цитата из книжки "Триумфальная арка" Э. Ремарка: "- Я тебя люблю. - Но ты меня почти не знаешь. - А какое это имеет отношение к Любви?".
И еще одна:
"Ни один человек не может стать в жизни более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил".
- И. Тургенев указал в одной из своих книг: "Тайны человеческой жизни велики, а любовь — самая недоступная из них". Возможно, не все стоит знать?
Лучшие слова о любви писели говорят устами героев литературных произведений/ Фото Unsplash
Цитати о невзаимной любви
Всегда популярны цитаты про невзаимную любовь, помогающие передать боль, невыносимость безответных чувств.
- И. Бродский писал: "Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существованье для тебя".
- М. Горький отмечал: "Из всех насмешек судьбы над человеком самая убийственная — безответная любовь".
- "Нет ничего хуже, чем любить того человека, который никогда не перестанет разочаровывать тебя". (Из популярного т/с "Доктор Хаус").
- "От того что человек умер, его нельзя перестать любить, черт побери, особенно если он был лучше всех живых, понимаешь?". Автор этого высказывания — Д. Д. Сэлинджер, написал он его в своей книге "Над пропастью во ржи".
Цитаты о неразделенной любви передают все страдания и боль/Фото Unsplash
Многие выделяют цитаты про любовь прямо из песен, что ж некоторые действительно заслуживают внимания и времени.
"Что стоит эта ночь без сна? Что стоит этот день без мечты? Что стоит одиночество без конца, жизнь без любви?". Группа "Многоточие".
Интересно: 10 вдохновляющих цитат от известной блогерши Натальи Литвин о том, как достигать успеха
И напоследок цитата про любовь, которую, наверное, слышал каждый:
"Смерть стоит того, чтобы жить. А любовь стоит того, чтобы ждать…". Легендарные слова принадлежат В. Цою.
Авторка: Ирина Чорнобривець
Поделиться новостью