Тема любви интересует всех и всегда. Поэтому мы собрали подборку лучших цитат и афоризмов про любовь. Цитаты великих людей про любовь полны глубокого смысла и мудрости.

Вы никогда не задумывались, почему многие так любят читать цитаты про любовь, выкладывать их на страничках в социальных сетях, делясь ими, помещать в статусы? Возможно, не всегда легко высказать то, что у тебя на душе и в сердце. А цитаты про жизнь, любовь — отличный способ сделать это в немного завуалированной форме.

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Life24 собрал для вас лучшие высказывания известных людей о любви, которыми вы можете сполна выразить свои чувства.

Самые известные цитаты о любви

Известная всем цитата В. Высоцкого из его произведения "Баллада о Любви", вот она:

"Я дышу — и значит, я люблю! Я люблю — и, значит, я живу!". В этих словах отображается суть всего, согласны.

из его произведения "Баллада о Любви", вот она: "Я дышу — и значит, я люблю! Я люблю — и, значит, я живу!". В этих словах отображается суть всего, согласны. "Женщины говорят о любви, но они молчат о любовниках, мужчины — полностью наоборот: говорят о любовницах, но они молчат о любви". Эта классика осталась нам от М. Цветаевой . Все мы такие разные, но похожие в том, что хотим быть любимыми.

. Все мы такие разные, но похожие в том, что хотим быть любимыми. Удивительно, но часто актуальна фраза Ж. Ануя : "В любви с первого взгляда всего удивительней то, что она случается с теми, кто видит друг друга годами". Часто у себя под носом, прямо перед глазами тяжело разглядеть того самого или ту самую.

: "В любви с первого взгляда всего удивительней то, что она случается с теми, кто видит друг друга годами". Часто у себя под носом, прямо перед глазами тяжело разглядеть того самого или ту самую. Цитата Эльчин Сафарли , которая, наверняка, близка всем интровертам и не только: "Одиночество надо проводить одному. Как бы ни любил ты, как бы ни любили тебя… Важно соблюдать меру". Золотая середина важна во всем, и в любви тоже.

, которая, наверняка, близка всем интровертам и не только: "Одиночество надо проводить одному. Как бы ни любил ты, как бы ни любили тебя… Важно соблюдать меру". Золотая середина важна во всем, и в любви тоже. Известный актер Джонни Депп однажды сказал: "Если вы любите двух людей одновременно, значит, выбирайте второго. Если бы вы любили первого, тогда не влюбились бы во второго". Теперь эта цитата про любовь переходит из уст в уста, но стоит ли ей следовать, учитывая непостоянную личную жизнь автора? Решать только вам.

однажды сказал: "Если вы любите двух людей одновременно, значит, выбирайте второго. Если бы вы любили первого, тогда не влюбились бы во второго". Теперь эта цитата про любовь переходит из уст в уста, но стоит ли ей следовать, учитывая непостоянную личную жизнь автора? Решать только вам. То, как понимал любовь Маяковский, близко многим: "Если ты меня любишь, тогда ты со мной, за меня, всегда, везде и при всяких обстоятельствах".

Такие цитаты способны выразить самые сокровенные чувства/ Фото Unsplash

Короткие цитаты про любовь иногда самые верные, бьющие прямо в цель. Например:

"Любовь превозмогает все". В. Марон.

"Любить — значит перестать сравнивать". Эти слова принадлежат Б. Грассе.

Есть прекрасные цитаты про любовь, написанные на английском языке.

"Better to have loved and lost than never to have loved at all". Если перевести, то это звучит так: "Лучше любить и затем потерять, чем не испытывать любовь вовсе". А. Теннисон.

"Love is the triumph of imagination over intelligence". На нашем языке переводится это высказывание таким образом: "Любовь — торжество воображения над нашим разумом". Г. Менкен.

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Некоторые цитаты про любовь с глубоким смыслом заставляют нас остановиться на мгновение и задуматься. Например, великие и всем известные слова Г. Г. Маркеса:

"Лишь потому, что кто-то не любит тебя так, как тебе хочется, не значит, что он не любит тебя всей душой". Если человек проявляет любовь не так, как нам бы хотелось — это не повод обесценивать его чувства.

Цитаты о любви из произведений

В. Гюго писал в своей книге "Отверженные" про любовь так: "Высшее счастье жизни — полная уверенность в том, что вас любят; любят ради вас самих, точнее сказать — любят вопреки вам".

про любовь так: "Высшее счастье жизни — полная уверенность в том, что вас любят; любят ради вас самих, точнее сказать — любят вопреки вам". М. Булгаков в произведении "Мастер и Маргарита" высказал такую мысль: "Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит".

высказал такую мысль: "Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит". Вот цитата из книжки "Триумфальная арка" Э. Ремарка : "- Я тебя люблю. - Но ты меня почти не знаешь. - А какое это имеет отношение к Любви?".

И еще одна:

"Ни один человек не может стать в жизни более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил".

: "- Я тебя люблю. - Но ты меня почти не знаешь. - А какое это имеет отношение к Любви?". И еще одна: "Ни один человек не может стать в жизни более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил". И. Тургенев указал в одной из своих книг: "Тайны человеческой жизни велики, а любовь — самая недоступная из них". Возможно, не все стоит знать?

Лучшие слова о любви писели говорят устами героев литературных произведений/ Фото Unsplash

Цитати о невзаимной любви

Всегда популярны цитаты про невзаимную любовь, помогающие передать боль, невыносимость безответных чувств.

И. Бродский писал : "Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существованье для тебя".

: "Как жаль, что тем, чем стало для меня твое существование, не стало мое существованье для тебя". М. Горький отмечал : "Из всех насмешек судьбы над человеком самая убийственная — безответная любовь".

: "Из всех насмешек судьбы над человеком самая убийственная — безответная любовь". "Нет ничего хуже, чем любить того человека, который никогда не перестанет разочаровывать тебя". (Из популярного т/с "Доктор Хаус" ).

). "От того что человек умер, его нельзя перестать любить, черт побери, особенно если он был лучше всех живых, понимаешь?". Автор этого высказывания — Д. Д. Сэлинджер, написал он его в своей книге "Над пропастью во ржи".

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Цитаты о неразделенной любви передают все страдания и боль/Фото Unsplash

Многие выделяют цитаты про любовь прямо из песен, что ж некоторые действительно заслуживают внимания и времени.

"Что стоит эта ночь без сна? Что стоит этот день без мечты? Что стоит одиночество без конца, жизнь без любви?". Группа "Многоточие".

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И напоследок цитата про любовь, которую, наверное, слышал каждый:

"Смерть стоит того, чтобы жить. А любовь стоит того, чтобы ждать…". Легендарные слова принадлежат В. Цою.

Авторка: Ирина Чорнобривець