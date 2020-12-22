Независимо от того, как складываются обстоятельства в жизни, хорошей идеей будет прочитать несколько счастливых цитат. В конце концов, когда ты чувствуешь себя подавленным, важно напомнить себе, что плохие дни всегда завершаются, а вместо них приходят солнечные и радостные будни.

Журналисты Life24 собрали для вас лучшие цитаты о счастье от известных людей, которые вдохновляют и помогают вызвать улыбку на лице.

Читайте также: Красивые цитаты о любви и отношениях: лучшие афоризмы о любви и крылатые выражения

Писатели о счастье

В жизни человека важны три вещи: Первое – быть счастливым. Второе – быть счастливым. И третье – быть счастливым. – Генри Джеймс

Лучший способ поднять себе настроение – это попытаться осчастливить кого-то другого. – Марк Твен

Успех – это получать то, что хочешь ты. Счастье – это желать того, что ты получаешь. – Дейл Карнеги

Делая приятно кому-то другому, вы и сами становитесь счастливее/ Фото Pexels

Помни, что счастье – это способ путешествия, а не пункт назначения. – Рой Гудман

Люди, которые счастливы, планируют действия, а не результаты. – Деннис Уейтли.

Люди не замечают, зима это или лето, когда они счастливы. – Антон Чехов

Счастливая жизнь состоит не в отсутствии, а в овладении трудностями. – Хелен Келлер

Достигая цели через трудности, вы будете чувствовать истинное счастье/ Фото Pexels

Счастье – это подарок, и особенность этого заключается не в том, чтобы ждать счастья, а в том, чтобы наслаждаться им, когда оно появляется. – Чарлз Диккенс

Философы о счастье

Поиски счастья являются одним из главных источников несчастья. – Эрик Гоффер

Смысл философии состоит в том, что человек должен жить так, чтобы его счастье как можно меньше зависело от влияния внешних факторов. – Епиктет

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Общественные деятели и политики о счастье

Счастье – не цель, это побочный эффект пути. – Елинора Рузвельт

Счастье заключается в маленьких мелочах, которые случаются ежедневно, чем в больших удачах, которые случаются, но редко. – Бенджамин Франклин

Радуйтесь даже мелочам / Фото Pixabay

Другие известные личности о счастье

Делать то, что нравится – это свобода. Любить то, что делаешь – это настоящее счастье. – Френк Тайгер

Счастье никогда не уменьшается через совместное его использования. – Будда

Разделяйте счастье со своими родными/ Фото Pexels

Если вы хотите прожить жизнь счастливо, связывайте это с целью, а не людьми или вещами. – Альберт Эйнштейн

Успех на самом высоком уровне сводится к одному лаконичному вопросу: верите ли вы в то, что ваше счастье зависит от чужого успеха? – Білл Уолтон

Если вы хотите быть счастливыми, ставьте цели, которая управляет вашими мыслями, освобождает энергию и вселяет в вас надежды – Эндрю Карнеги

Автор: Ярина Швед