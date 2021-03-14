15 кумедних випадків, коли діти вийшли справжніми старцями на фотографіях

11:08

Кумедно, але дуже часто маленькі діти виходять на фотографіях як справжні бабусі та дідусі. Зморщене обличчя, мудрий погляд, небагато волосся – це виглядає надзвичайно мило та смішно. Таке враження, ніби на світлинах родичі Бенджаміна Баттона.