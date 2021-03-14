15 кумедних випадків, коли діти вийшли справжніми старцями на фотографіях

14 березня 2021 , 11:08
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Джерело:

Bored Panda

Кумедно, але дуже часто маленькі діти виходять на фотографіях як справжні бабусі та дідусі. Зморщене обличчя, мудрий погляд, небагато волосся – це виглядає надзвичайно мило та смішно. Таке враження, ніби на світлинах родичі Бенджаміна Баттона.

Ми зібрали для вас 15 фотографій малесеньких дітей із обличчями, які повні життєвого досвіду та мудрості. Насолоджуйтеся цими шедеврами разом із Life 24!

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Фото Imgur Jenicsaco