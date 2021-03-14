15 забавных случаев, когда дети вышли настоящими стариками на фотографиях
Забавно, но очень часто маленькие дети выходят на фотографиях как настоящие бабушки и дедушки. Сморщенное лицо, мудрый взгляд, немного волос – это выглядит очень мило и смешно. Такое впечатление, что на фотографиях родственники Бенджамина Баттона.
Источник:Bored Panda
Мы собрали для вас 15 фотографий красивых детей с лицами, которые полны жизненного опыта и мудрости. Наслаждайтесь этими шедеврами вместе с Life 24!
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