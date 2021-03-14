Забавно, но очень часто маленькие дети выходят на фотографиях как настоящие бабушки и дедушки. Сморщенное лицо, мудрый взгляд, немного волос – это выглядит очень мило и смешно. Такое впечатление, что на фотографиях родственники Бенджамина Баттона.