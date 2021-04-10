Ми знаємо, що свою зовнішність завжди потрібно любити. Але не всі можуть з нею змиритися, тому й наважуються піти до пластичного хірурга. Що з цього виходить – далі у матеріалі.

Герої нашої добірки зважили усі "за" та "проти" і все-таки звернулися до пластичних хірургів. Ось 15 фотографій у стилі "до – після", які покажуть, як змінилися їхні тіла. Ми пропонуємо оцінити кожну із світлин і подумати, а чи наважилися б ви на таке рішення, якби були на місці наших героїв. Цікаво Він і не мріяв: фотограф перетворив безхатька на справжню модель – фото Минуло 10 днів з того часу, як дівчина зробила ліпосакцію підборіддя Фото Reddit Дівчина позбулася від клаповухості через операцію і дуже задоволена Фото Reddit "Ділюся результатами ринопластики. На нижніх фото можна побачити, яким став ніс за 14 днів після операції" Фото Reddit "Я пішов на операцію з виправлення щелепи та підборіддя, і жодного разу про це не пошкодував" Фото Reddit Чоловікові забрали зайву шкіру після схуднення Фото Reddit 7 днів після початку ін’єкцій ботоксу Фото Reddit "Я зробила дві операції на щелепу та пластику підборіддя. І ось мій результат через два роки" Фото Reddit Як змінився хлопець після пересадки волосся! Фото Reddit "В мене був дуже кривий ніс! Ось як я виглядаю через місяць після септопластики, яка скоригувала форму моєї носової перегородки" Фото Reddit "Я старію навпаки. 2017 рік, 2019 рік та сьогодні" Фото Reddit Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут "Мої очі завжди мене розчаровували. Але ось нарешті я наважився щось з цим зробити. Результат просто чудовий" Фото Reddit Як змінився ніс після операції Фото Reddit "Це я після різних операцій. Лікарі виправили мені ніс, підборіддя, щелепу і зробили пересадку волосся" Фото Reddit "Ринопластика і ліпосакція підборіддя. 1 місяць після операції" Фото Reddit "Мої жувальні м’язи були дуже напружені, від чого лице здавалося квадратним. Я зробила ін’єкції ботоксу, і моє лице змінилося" Цікаво Мама зустріла на весіллі дочку, яка зникла безвісти: вона була нареченою її сина Фото Reddit