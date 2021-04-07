Просто фантастична ситуація нещодавно трапилася у Китаї. Мати, яка прийшла на весілля свого сина, несподівано з’ясувала, що наречена – її дочка, яка зникла безвісти 20 років тому. Це стало зрозуміло одразу на церемонії.

Під час святкування мама, ім’я якої не називають, зауважила цікаву дрібницю на тілі нареченої. Вона мала таку ж саму сімейну родинку як і її дочка, яка таємничо зникла 20 років тому, коли ще була маленькою дитиною.

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Жінка не могла заспокоїтися, тому одразу пішла до батьків нареченої. Вона спиталася, чи вони вдочеряли дівчинку, на що отримала ствердну відповідь.

Батьки нареченої розповіли, що знайшли дівчинку на дорозі близько 20 років тому і вирішили вдочерити та виховати як власну дитину. Утім, вони про це нікому не розповідали.

Біологічна мати і наречена / Скриншот orientaldaily

Весілля могло завершитися справжнім шоком для нареченої. За один день дівчина дізналася, що її вдочерили; знайшла свою справжню маму та вияснила, що одружується із братом. Але доля приготувала ще більший сюрприз для юної дівчини.

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Справжня мама нареченої розповіла, що удочерила свого сина. Саме тому вони цілком спокійно можуть бути разом, адже не є біологічними братом і сестрою.

Щирі емоції нареченої / Скриншот orientaldaily

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Це врятувало усе весілля – пара успішно одружилася. Хоч цей день вони точно запам’ятають на все життя.