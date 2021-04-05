Слухай жінку: 6 секретів міцного шлюбу від пари, яка живе 72 роки разом
Індійське подружжя відсвяткувало свою 72 річницю весілля. Вони поділилися секретами, як їм вдалося зберегти теплі стосунки впродовж стількох років. Це досить нелегко.
Джерело:Instagram
Парі дійсно пощастило – вони справжні довгожителі. 101-річний чоловік та 90-річна жінка жартома називають себе Авва і Тхатха. З індійської мови це перекладається як "бабуся" та "дідусь".
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Внучка зареєструвала Авву і Тхатху в Інстаграмі. В одному із відео подружжя поділилося 6 секретами міцного шлюбу, які вони з’ясували для себе упродовж спільного життя.
Перше правило: "Вона завжди говорить, що робити. Найкраще в цей момент слухати її мовчки".
Виявляється, що в цього індійського подружжя головною є жінка. Сімейство вважає її справжньою командиркою, яка турботливо піклується про всіх рідних.
Авва і Тхатха / Фото The Daily Grandparent
Авва працює так, ніби їй 60 років. Вона досі господар будинку і "двигун", який доглядає за всім домом – в неї просто не було іншого вибору. Колись я намагалася натякнути їй, щоб вона відпочила та подумала про пенсію. І вона справді казала, що починає втомлюватися. Але як тільки я привела її до саду, щоб відпочивати, вона вже за 20 секунд почала давати завдання садівнику і складала список справ на наступні дні, – розповідає внучка.
Друге правило: хоча б раз на день мати спільний прийом їжі
Авва і Тхатха переконані, що, якими б вони не були зайнятими, завжди можна знайти час для спільного сніданку, обіду чи вечері. Так можна чудово разом відпочити і поділитися враженнями.
Третє правило: інколи варто вдавати з себе трішки глухого, німого і навіть дурненького
Звісно, це сказано досить образно. Але основна думка зрозуміла: інколи потрібно поступатися та бути готовим йти на компроміси, щоб не розпалювати скандали.
Подружжя завжди готове йти на компроміси / Фото The Daily Grandparent
Четверте правило: потрібно завжди першим вибачатися
Справді, у спільному життя завжди знайдеться місце для сварок. Але якщо обоє будуть готові першими вибачитися, то це також вбереже від затяжних конфліктів.
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П’яте правило: завжди тримати за руку один одного
Навіть після 72 років спільного життя Авва і Тхатха пам’ятають про цей простий, але надзвичайно приємний жест закоханих.
Стара фотографія Авви і Тхатхи / Фото The Daily Grandparent
Шосте правило (жартівливе): пообіцяти один одному завжди бути разом. А для "скріплення" угоди потрібно потиснути один одному руки.
Авва і Тхатха, як розповідають їхні діти, можуть сваритися і кричати. Але вони вміють вчасно зупинитися і пам’ятають, що люблять один одного.
Моє серце переповнюється любов’ю, коли я бачу, як дідусь розстеляє ввечері ліжко для моєї бабусі і чекає, коли вона закінчить свої справи, щоб разом заснути, – захоплюється внучка.
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