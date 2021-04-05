Индийские супруги отпраздновали свою 72 годовщину свадьбы. Они поделились секретами, как им удалось сохранить теплые отношения на протяжении стольких лет. Это нелегко.

Паре действительно повезло – они настоящие долгожители. 101-летний мужчина и 90-летняя женщина в шутку называют себя Авва и Тхатха. С индийского языка это переводится как "бабушка" и "дедушка".

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Внучка зарегистрировала Авву и Тхатху в Инстаграме. В одном из видео супруги поделился 6 секретами крепкого брака, которые они выяснили для себя в ходе совместной жизни.

Первое правило: "Она всегда говорит, что делать. Лучше всего в этот момент слушать ее молча".

Семейство считает бабушку настоящим командиром, которая тщательно заботится о всех родных.

Авва и Тхатха / Фото The Daily Grandparent

Авва работает так, будто ей 60 лет. Она до сих пор хозяин дома и "двигатель", который ухаживает за всем домом – у нее просто не было другого выбора. Когда-то я пыталась намекнуть ей, чтобы она отдохнула и подумала о пенсии. И она действительно говорила, что начинает уставать. Но как только я привела ее в сад, чтобы отдыхать, она уже за 20 секунд начала составлять задания садовнику и составляла список дел на последующие дни, – рассказывает внучка.

Второе правило: хотя бы раз в день иметь совместный прием пищи

Авва и Тхатха убеждены, что, какими бы они ни были занятыми, всегда можно найти время для совместного завтрака, обеда или ужина. Так можно прекрасно вместе отдохнуть и поделиться впечатлениями.

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Третье правило: иногда стоит изображать из себя немного глухого, немого и даже глупого

Конечно, это сказано достаточно образно. Но основная мысль понятна: иногда нужно уступать и быть готовым идти на компромиссы, чтобы не разжигать скандалы.

Супруги всегда готовы идти на компромис / Фото The Daily Grandparent

Четвертое правило: нужно всегда первым извиняться

Действительно, в совместной жизни всегда найдется место для ссор. Но если оба будут готовы первыми извиниться, то это также убережет от затяжных конфликтов.

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Пятое правило: всегда держать за руку друг друга

Даже после 72 лет совместной жизни Авва и Тхатха помнят об этом простом, но чрезвычайно приятном жесте влюбленных.

Старая фотографіи Аввы и Тхатхи / Фото The Daily Grandparent

Шестое правило (шутливое): пообещать друг другу всегда быть вместе. А для "скрепления" соглашения нужно пожать друг другу руки.

Авва и Тхатха, как рассказывают их дети, могут ссориться и кричать. Но они умеют вовремя остановиться и помнят, что любят друг друга.

Мое сердце переполняется любовью, когда я вижу, как дедушка расстилает вечером кровать для моей бабушки и ждет, когда она закончит свои дела, чтобы вместе заснуть, – восхищается внучка.