Слушай женщину: 6 секретов крепкого брака от пары, которая живет 72 года вместе
Индийские супруги отпраздновали свою 72 годовщину свадьбы. Они поделились секретами, как им удалось сохранить теплые отношения на протяжении стольких лет. Это нелегко.
Источник:Instagram
Паре действительно повезло – они настоящие долгожители. 101-летний мужчина и 90-летняя женщина в шутку называют себя Авва и Тхатха. С индийского языка это переводится как "бабушка" и "дедушка".
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Внучка зарегистрировала Авву и Тхатху в Инстаграме. В одном из видео супруги поделился 6 секретами крепкого брака, которые они выяснили для себя в ходе совместной жизни.
Первое правило: "Она всегда говорит, что делать. Лучше всего в этот момент слушать ее молча".
Семейство считает бабушку настоящим командиром, которая тщательно заботится о всех родных.
Авва и Тхатха / Фото The Daily Grandparent
Авва работает так, будто ей 60 лет. Она до сих пор хозяин дома и "двигатель", который ухаживает за всем домом – у нее просто не было другого выбора. Когда-то я пыталась намекнуть ей, чтобы она отдохнула и подумала о пенсии. И она действительно говорила, что начинает уставать. Но как только я привела ее в сад, чтобы отдыхать, она уже за 20 секунд начала составлять задания садовнику и составляла список дел на последующие дни, – рассказывает внучка.
Второе правило: хотя бы раз в день иметь совместный прием пищи
Авва и Тхатха убеждены, что, какими бы они ни были занятыми, всегда можно найти время для совместного завтрака, обеда или ужина. Так можно прекрасно вместе отдохнуть и поделиться впечатлениями.
Третье правило: иногда стоит изображать из себя немного глухого, немого и даже глупого
Конечно, это сказано достаточно образно. Но основная мысль понятна: иногда нужно уступать и быть готовым идти на компромиссы, чтобы не разжигать скандалы.
Супруги всегда готовы идти на компромис / Фото The Daily Grandparent
Четвертое правило: нужно всегда первым извиняться
Действительно, в совместной жизни всегда найдется место для ссор. Но если оба будут готовы первыми извиниться, то это также убережет от затяжных конфликтов.
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Пятое правило: всегда держать за руку друг друга
Даже после 72 лет совместной жизни Авва и Тхатха помнят об этом простом, но чрезвычайно приятном жесте влюбленных.
Старая фотографіи Аввы и Тхатхи / Фото The Daily Grandparent
Шестое правило (шутливое): пообещать друг другу всегда быть вместе. А для "скрепления" соглашения нужно пожать друг другу руки.
Авва и Тхатха, как рассказывают их дети, могут ссориться и кричать. Но они умеют вовремя остановиться и помнят, что любят друг друга.
Мое сердце переполняется любовью, когда я вижу, как дедушка расстилает вечером кровать для моей бабушки и ждет, когда она закончит свои дела, чтобы вместе заснуть, – восхищается внучка.
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