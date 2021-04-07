Мама встретила на свадьбе дочь, которая пропала без вести: она была невестой ее сына
Просто фантастическая ситуация недавно случилась в Китае. Мать, которая пришла на свадьбу своего сына, неожиданно выяснила, что невеста – ее дочь, которая пропала 20 лет назад. Это стало понятно сразу на церемонии.
Источник:Daily Star
Во время празднования мама, имя которой не называется, заметила интересную мелочь на теле невесты. Она имела такую же семейную родинку как и ее дочь, которая таинственно исчезла 20 лет назад, когда еще была маленьким ребенком.
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Женщина не могла успокоиться, поэтому сразу пошла к родителям невесты. Она спросила, удочеряли ли они девочку, на что получила утвердительный ответ.
Родители невесты рассказали, что нашли девочку на дороге около 20 лет назад и решили удочерить и воспитать как собственного ребенка. Впрочем, они об этом никому не рассказывали.
Биологическая мать и невеста / Скриншот orientaldaily
Свадьба могло завершиться настоящим шоком для невесты. За один день девушка узнала, что ее удочерили; нашла свою настоящую маму и выяснила, что женится с братом. Но судьба приготовила еще больший сюрприз для юной девушки.
Настоящая мама невесты рассказала, что удочерила своего сына. Именно поэтому они вполне спокойно могут быть вместе, ведь не являются биологическими братом и сестрой.
Искренние эмоции невесты / Скриншот orientaldaily
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Это спасло всю свадьбу – пара успешно вышла замуж. Хотя этот день они точно запомнят на всю жизнь.
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