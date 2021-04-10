Мы знаем, что свою внешность всегда нужно любить. Но не все могут с ней смириться, поэтому и решаются пойти к пластическому хирургу. Что из этого получается – дальше в материале.

Герои нашей подборки взвесили все "за" и "против" и все-таки обратились к пластическим хирургам. Вот 15 фотографий в стиле "до – после", которые покажут, как изменились их тела. Мы предлагаем оценить каждую из фотографий и подумать, решились бы вы на такое решение, если были бы на месте наших героев. Интересно Он и не мечтал: фотограф превратил бездомного в настоящую модель – фото Прошло 10 дней с тех пор, как девушка сделала липосакцию подбородка Фото Reddit Девушка избавилась от клаповухости через операцию и очень довольна Фото Reddit "Делюсь результатами ринопластики. На нижних фото можно увидеть, каким стал нос за 14 дней после операции" Фото Reddit "Я пошел на операцию по исправлению челюсти и подбородка, и ни разу об этом не пожалел" Фото Reddit Мужчине забрали лишнюю кожу после похудения Фото Reddit 7 дней после начала инъекций ботокса Фото Reddit "Я сделала две операции на челюсть и пластику подбородка. И вот мой результат через два года" Фото Reddit Как изменился парень после пересадки волос! Фото Reddit "У меня был очень кривой нос. Вот как я выгляжу через месяц после септопластики, которая скорректировала форму моей носовой перегородки" Фото Reddit "Я старею наоборот. 2017, 2019 и сегодня" Фото Reddit Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь "Мои глаза всегда меня разочаровывали. Но вот наконец я решился что-то с этим сделать. Результат просто замечательный" Фото Reddit Как изменился нос после операции Фото Reddit "Это я после различных операций. Врачи исправили мне нос, подбородок, челюсть и сделали пересадку волос" Фото Reddit "Ринопластика и липосакция подбородка. 1 месяц после операции" Фото Reddit "Мои жевательные мышцы были очень напряжены, от чего лицо казалось квадратным. Я сделала инъекции ботокса, и мое лицо изменилось" Интересно Мама встретила на свадьбе дочь, которая пропала без вести: она была невестой ее сына Фото Reddit