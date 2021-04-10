15 людей, которые рискнули пойти на пластическую операцию: что из этого получилось – фото
Мы знаем, что свою внешность всегда нужно любить. Но не все могут с ней смириться, поэтому и решаются пойти к пластическому хирургу. Что из этого получается – дальше в материале.
Источник:Reddit
Герои нашей подборки взвесили все "за" и "против" и все-таки обратились к пластическим хирургам. Вот 15 фотографий в стиле "до – после", которые покажут, как изменились их тела. Мы предлагаем оценить каждую из фотографий и подумать, решились бы вы на такое решение, если были бы на месте наших героев.
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Фото Reddit
Как изменился нос после операции
Фото Reddit
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Фото Reddit
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Фото Reddit
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