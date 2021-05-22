15 людей, які точно знаю, що таке – невдалий день: фото

Навіть найкращий день може перетворитись на справжню катастрофу через одну маленьку дрібничку. Деяким людям не щастить особливо, проте вони поставились до цього з гумором, мало того, вони посміялись над невдачею разом з іншими.

Якщо вам здається, що сьогодні все йде шкереберть, просто подивіться нашу добірку. Люди на цих фото на собі відчули, що значить мати дійсно поганий день через один невдалий рух чи дивовижний збіг обставин.

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Сонячне світло через вікно просто розплавило клавіатуру

Фото Reddit thecheesycheeselover

"Засіб проти цвіті сам покрився цвіллю. Я ненавиджу цю квартиру"

Фото Reddit ​ BumTulip

"Радий, що припаркувався на іншій стороні вулиці"

ФотоReddit sexydad10

Телефон потрапив у неправильне місце у неправильний час

"У першу ніч відпустки ми розкладали диван і почули гучний хрускіт. Це iPhone сина впав між подушками і потрапив у петлі каркаса ліжка..."

Фото Reddit​ flippity_dippity_doo

Несподівана знахідка

"Моя дівчина знайшла слимака в салаті після того, як з'їла всю порцію"

Фото Reddit ​slablem

Пес вирішив, що це хороше місце для туалету

Фото Reddit ​Shredder55678

Звичайні робочі моменти

Фото Reddit ​ ts50nicbro

"Напевно, обійдусь..."

Фото reddup

Під час картингу телефон вислизнув з моєї кишені під час картингу і застряг внизу. Ось що я виявив наприкінці.

Фото Reddit ​podsyboy121

"Я не бачив шматка дерева в траві, але, звичайно, відчув гвіздок, коли вже став на нього"

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Фото Reddit ​Lazarus-TRM

Результати тесту на алергію

"Моє тіло реагує на кожен тип місцевих алергенів!"

Фото Reddit ​sinesquaredtheta

Кішки трохи побешкетували

Фото thechive

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Хтось явно пересидів на сонці

Фото Reddit ​Wellthatsucks

"Я починаю думати, що цей вид не варто того, щоб гравці в гольф цілилися прямо в наш будинок"

Фото Reddit ​Wellthatsucks

Власникам цих машин точно не пощастило.

Фото Twitter KenyanTraffic